Mañalich anunció querella contra ex funcionaria que denunció manipulación de datos

El abogado a cargo de la defensa de Jaime Mañalich anunció una querella contra Andrea Albagli, ex funcionaria de Epidemiología del Ministerio de Salud que denunció ante la Fiscalía haber recibido órdenes para manipular a la baja las bases de datos de la epidemia de coronavirus.

“Las afirmaciones son completamente falsas”, dijo a La Segunda el abogado defensor Gabriel Zaliasnik, quien acusó una utilización del Ministerio Público “para plantar evidencias y testimonios falsos”.

“En mi calidad de abogado del ex ministro Mañalich tengo el deber de perseguirlo (ese tipo de actuar). Ejerceremos las acciones penales que correspondan. No vamos a tolerar el falso testimonio ni la obstrucción de la investigación”, añadió Zaliasnik, que apuntó a un posible interés político de la ex funcionaria, que en el pasado integró la Comisión Programática de Salud de Revolución Democrática (RD)