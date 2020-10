Mundo de la ciencia indignado: Gobierno confirma suspensión de las "Becas Chile" por razones presupuestarias

Luego que se conociera a través de rumores, la noticia de que el gobierno iba suspender la otorgación de las ‘Becas Chile’ para el año 2021 fue confirmada por el mismo ministro de Ciencias, Andrés Couve.

En conversación con radio Cooperativa, el secretario de gobierno de Sebastián Piñera avisó que “no van a haber convocatorias a Becas Chile, pero sí va a existir todo el apoyo a las Becas Chile que ya están en curso, es decir, todos aquellos estudiantes que están hoy día en Becas Chile van a poder continuar”.

“Estamos frente a un escenario presupuestario muy complejo donde hay un déficit fiscal, recesión económica, hay muchas necesidades en temas económicos, en temas sociales, y el presupuesto 2021 se ha establecido como un presupuesto del empleo y la reactivación”, añadió.

“Están hipotecando nuestro futuro”

La noticia, obviamente, fue recibida con indignación por el ambiente científico nacional, que este 2020 ha extremado esfuerzos por buscar la cura definitiva a la pandemia del COVID-19.

Así lo manifestó la presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología, María Paz Bertoglia, “Una pandemia no se controla con ciencia ficción (aunque así lo crea el vocero), se controla con ciencia. No adjudicar Becas Chile durante el 2021 es un TREMENDO error que terminaremos pagando con creces. Están hipotecando nuestro futuro al no invertir en ciencia en el presente”, fustigó en Twitter.