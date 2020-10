Multigremial: "El gobierno y el parlamento son responsables de la muerte del trabajador Pedro Cabrera"

Tras una nueva muerte a manos de un grupo terrorista en Collipulli, la Multigremial Nacional sindicó al gobierno y al Congreso como “responsables de la muerte del trabajador Pedro Caabrera” y agregaron que “ambos Poderes del Estado se merecen una acusación constitucional”.

Asimismo, junto con lamentar los hechos, desde la Multigremial apuntaron al Poder Judicial por la responsabilidad que le cabe por permitir que delitos graves y violentos queden en absoluta impunidad.

Desde la asociación mencionaron casos como el del camionero Juan Barrios, la pequeña Monserrat que fue baleada en la espalda, el joven Moisés Orellana que fue asesinado con un disparo en la cabeza y el atentado que terminó con la vida del matrimonio Luchsinger Mackay tras ser quemados en su vivienda.

“Estamos en estado de alerta, mañana nos reuniremos con los dirigentes de todo el país para determinar las próximas acciones. Lo cierto es que ya no sirven más querellas, no sirve lamentar los hechos, no permitiremos que los terroristas sigan matando gente inocente. Es una vergüenza para Chile que el gobierno no actúe en serio y peor aún es que un sector del Parlamento no condene estos actos y que, por el contrario, los proteja”, explicaron desde la gremial.

Finalmente, señalaron que “la cobardía del Gobierno y del Parlamento mataron a este trabajador inocente, dejando una familia con niños destruída”.

***Comunicado de Prensa Multigremial