Pérez amenazó con demandas a ministros si alguien se contagia o muere por volver a las aulas

El plan Paso a Paso considera el retorno a clases presenciales, sin embargo y pese a la insistencia del Ejecutivo en pedir el regreso a las aulas, este se ha encontrado con la oposición de los alcaldes, de los padres y apoderados y de los alumnos.

Pese a ello, en Los Ángeles, 4 colegios están intentando volver cuando la Provincia de Biobío llegue a la etapa 4, que es el momento en que se puede hacer, encontrando este derecho, el rechazo en la mayoría de la población.

El ejemplo vivido en Pirque donde a uno de los 5 colegios que abrieron sus puertas no llegó ningún alumno y en otro solo dos es más que claro para justificar el miedo de las personas al contagio de sus niños.

Ante esta insistencia, el diputado radical, José Pérez pidió la palabra en la sesión de la sala de este miércoles y amenazó con demandas a los ministros si alguien se contagia o muere.

“Tenemos la ministro de Salud, al encargado de la parte sanitaria a nivel nacional que ha manifestado que si es posible que se inicien las clases de forma presencial, lo ha dicho también el ministro de Hacienda, un hombre inteligente, lo ha dicho también el ministro de Educación, lo que nos parece una cuestión completamente descabellada”, relató el radical.

Agregó que les hizo saber que “esta es una responsabilidad de gobierno, porque es el gobierno el que tiene que tomar las decisiones más allá de la autoridad sanitaria”.



LA GRAN MOLESTIA DE PÉREZ

El diputado José Pérez, no logra entender la realidad que viven los ministros del gobierno, pues en conversación con La Tribuna entregó argumentos que avalan su molestia y que dan cuenta, a su juicio, de personas que están actuando con irresponsabilidad, mientras la cabeza de el Ejecutivo no les ordena detenerse.

En este sentido, habló de los ministros de Hacienda, Ignacio Briones; de Salud, Enrique Paris y de Educación, Raúl Figueroa como los posibles responsables de una eventual tragedia.

Así, el representante del distrito 21 dijo que “No es posible que habiendo suspendido las clases en marzo, cuando había 75 contagios a nivel país, hoy que tenemos miles de infectados estén pensando en el retorno a clases de forma presencial”.

Según Pérez “esto es una irresponsabilidad mayúscula y que por cierto, no la vamos a aceptar, he planteado que tengo disposición hacia las personas que se vean afectadas por este retorno a clases presenciales, ya sea alumnos, asistentes de la educación, profesores, padres o apoderados, todos quienes funcionan en torno a la educación, que con motivo de este llamado, de esta reanudación de clases, pudiesen infectarse y alguno perder la vida”.

De esta forma, la amenaza es concreta y podría dejar de serlo para transformase en un hecho si alguien se infecta o muere: “En ese caso vamos a demandar a los responsables que han hecho este llamado, a través de un abogado que pondré a disposición, y se pedirán las indemnizaciones correspondientes porque nos parece que esto no tiene nada que ver con la lógica”.

Con todo, el diputado explicó que no logra entender cómo habiendo tantos ejemplos locales e internacionales los ministros siguen insistiendo en la idea: “Basta ver lo que ha pasado con los países europeos que retornaron a las clases y resulta que la pandemia ha crecido de manera alarmante y los obligó a suspender esa decisión”.

Para confirmar sus apreciaciones y explicaciones el representante de oposición del Distrito 21 detalló que “lo mismo ha sucedido en Coihaique y en otros lugares del país, entonces no aprenden nada de lo que se está viviendo cerca de ellos, de tal forma que esto me incomodó y en mi intervención en sala, yo dije claramente que estoy dispuesto a poner sin costo el abogado que defienda a las personas, que sin duda, se van a infectar y creo que, lamentablemente, vamos a tener vecinos que van a perder la vida”.

Para cerrar, el Radical José Pérez insistió en sus palabras usando, como siempre, un tono duro y fuerte: “Esto es una irresponsabilidad de los ministros que han dicho que sí es posible y también del Gobierno que tiene que decir: señores no estamos en condiciones, no corramos riesgos, cuidemos a nuestros niños, nos interesa la vida de las personas por sobre todas las cosas”.