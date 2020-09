Rubro del turismo ha experimentado una baja del 50% de sus ingresos este año comparado a un año normal

Desde la entidad nacional esperan que el anuncio del Gobierno sobre la movilidad entre regiones sea una inyección de recursos importantes que permita salvar empleos y a empresas.

Marisel Venegas

La Federación de Empresas de Turismo de Chile, Fedetur, es un ente gremial que agrupa a asociaciones gremiales y sus miembros y a empresas turísticas individuales, cada una de ellas líder en su respectivo rubro de actividad.

Fedetur se creó en marzo de 2009, con el fin de representar al sector turístico para trabajar junto al Estado las políticas públicas, leyes y otras acciones que permitan desarrollar todo el potencial del turismo en Chile. Con lo que ha ocurrido con la pandemia, este sector es uno de los que se ha visto más afectado, ya que no han podido generar ingresos por el distanciamiento social imperante y necesario para evitar los contagios.

Esta problemática les ha traído grandes problemas económicos a las empresas: deudas, quiebras, despido de personal, congelamiento de contratos, entre otros. La situación se ha vuelto crítica y, desde diversos gremios asociados al rubro turístico y gastronómico se han hecho sentir los embates financieros.

Hace pocos días, en la comuna de Los Ángeles, los empresarios del rubro de la gastronomía realizaron una protesta donde quebraron platos, como forma de visualizar lo mal que lo están pasando.

LA VISIÓN DE FEDETUR

Desde esta entidad, en conversación con La Tribuna, indicaron que esperan que el sector pueda tener un repunte en los 3 meses que quedan para finalizar este año, aunque sea para poder solventar los gastos y seguir en pie.

Helen Kouyoumdjian, vicepresidenta ejecutiva de Fedetur, indicó que “a nivel nacional estamos totalmente paralizados, lo que es una compleja situación para el rubro. Desde que partió esta pandemia el sector turístico no ha podido funcionar como quisiera, y esto ha afectado a todo el país, generando pérdidas”.

Ante el anuncio de la posible movilidad entre regiones en aquellas comunas que estén en fase 3, Helen precisó que les parece una noticia positiva, pero que se lo toman con responsabilidad. “Nos parece una oportunidad, pero queremos funcionar con todas las medidas necesarias para que no exista un retroceso, sino que estamos muy conscientes y preparados de los desafíos que esto significa para la actividad turística”.

LA PREVENCIÓN DE LOS CONTAGIOS

La vicepresidenta ejecutiva de Fedetur, indicó que los principales focos de contagios muchas veces se dan dentro de las casas particulares y no en el rubro del turismo o del comercio, ya que las personas en su hogar se relajan y, a veces, no toman todas las medidas necesarias de protección contra el virus. En este sentido, aseguró que como rubro están tomando todos los resguardos que les permitan funcionar, porque necesitan hacerlo, no quieren seguir perdiendo empresas, ni empleos, ni ver cómo se pueden ir a la quiebra los emprendedores de este rubro.

Helen indicó que el desafío de repuntar estos tres meses que quedan del año es grande, pero que esperan que también los viajeros se comporten como corresponde y contribuyan a la salud pública y a respetar las medidas de seguridad que se adopten.

