Ministra Zaldívar reitera rechazo a segundo retiro del 10%: “Sería sumamente regresivo”

Un nuevo retiro del 10% de las AFP es lo que se comenzó a debatirse este miércoles 23 de septiembre en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

A la discusión, acudió la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quien rechazó la propuesta de plano y señaló que “por los efectos del primer retiro de fondos, sería sumamente regresivo, va absolutamente en contradicción de lo que se está tratando, que es fortalecer el sistema de pensiones, y generaría serios problemas que creo no están siendo analizados en forma armónica e integral”.

Pese a las críticas de la ministra de Estado, desde el oficialismo hay diputados que no descartan apoyar el proyecto según detalló La Tercera el diputado Diego Schalper (RN), comentó: “Me opuse al primer retiro por dos razones. Uno porque me parecía que los fondos que tenían que pagar la crisis eran los del estado y no los de los trabajadores.