En los próximos días se resolverá eventual regreso a clases de dos colegios de Los Ángeles

Las catorce comunas de la provincia de Biobío presentan una situación distinta en materia de contagios por coronavirus a la del resto de la región, ya que mientras a nivel local se mantiene la fase tres en el plan “Paso a Paso”, el Gran Concepción y parte de Arauco avanzan hacia el confinamiento.

Esto da luz verde a los sostenedores para que soliciten un regreso presencial a las aulas, a través de una petición formal al Ministerio de Educación, que a su vez deriva el requerimiento al Ministerio de Salud. Esta última repartición visita el establecimiento en cuestión, elabora un informe sobre la factibilidad técnica y reporta de regreso al Mineduc, que toma la decisión final.

Es así como dos colegios de la provincia de Biobío, específicamente de Los Ángeles han realizado dicho trámite. Aunque no se han revelado los nombres de estos, se trataría de un recinto particular y otro particular subvencionado, indicó el seremi de Educación Fernando Peña.

“Nosotros ya enviamos a la Seremi de Salud los antecedentes, la solicitud y también la propuesta que ellos nos facilitaron para poder administrar, por un lado, las medidas de seguridad, de higiene y de sanitización, y por otro las medidas de distanciamiento social que son las más de difíciles y las más complejas de poder supervisar y de resguardar”, aseveró.

Para el máximo representante del Mineduc en Biobío, “en las comunas que están en fase tres, como es el caso de la provincia de Biobío, el retorno presencial es voluntario. ¿Qué significa eso? Que son las mismas comunidades, el sostenedor quien debe hacer y levantar la solicitud al ministerio, que en consulta al ministerio de Salud autoriza o rechaza la solicitud”.

Con respecto a los establecimientos que solicitaron volver a clases presenciales en la capital provincial, esto debiese resolverse la próxima semana, ya que están a la espera de un informe que emitirá la Autoridad Sanitaria, que esta semana visitaría las instalaciones en cuestión.

“Nosotros esperamos que sea dentro de los próximos días, No debiese tomarse tanto tiempo, yo espero que haya algún pronunciamiento de la Autoridad Sanitaria de aquí al día lunes, y posteriormente a eso viene el pronunciamiento nuestro, con la aprobación o el rechazo de la solicitud”, remató.