Aumentan emergencias por inflamación de estufas en Los Ángeles

Más de un centenar de llamados por inflamación de ducto de estufa han atendido los voluntarios de las diversas compañías del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles en lo que va corrido del 2020, temporada que aún no finaliza, ya que muchas personas continúan encendiendo sus aparatos para calefaccionarse.

Lamentablemente la ausencia de mantención, de limpieza o simplemente la sobrecarga de los artefactos deriva en este tipo de siniestros, que si bien en la mayoría de las ocasiones no pasan más allá de un recalentamiento, en otras sí se transforman en incendios estructurales.

En conversación con “La Voz de la Provincia” de Radio San Cristóbal, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles, Raúl Márquez, señaló que “presuponíamos que este año iba a registrarse un descenso a la ocurrencia de este tipo de emergencias, atendiendo a que las personas por la pandemia iban a estar más en su casa, y por ende iba a haber una mayor atención o preocupación por los artefactos de calefacción, sin embargo nos anduvimos equivocando”.

De hecho, el oficial explicó que “este año, en lo que va corrido del 2020, aún cuando no termina el uso de los calefactores, lamentablemente en relación al año anterior, y en general en relación a todos los años, salvo el 2017, superamos todas las cifras de inflamación de sistemas de calefacción en general”.

Hasta la fecha, se han registrado cerca de 120 llamados por este motivo y la temporada aún no termina. Si se analizan los números de los últimos cinco años, la estadística 2020 se aproxima a las cifras del año 2017 donde hubo 141 salidas de este tipo, versus el 2014 donde sólo se recibieron 67 alertas de esta naturaleza.

NUEVOS SERVICIOS

Márquez hizo ver que están apareciendo “nuevos servicios”, asociados a la inflamación de estufas a pellet, cuyo uso se ha masificado durante los últimos años.

“Casi todos dábamos por sentado que estos aparatos eran anti inflamación, pero no, este año hemos tenido varios servicios, porque ellas generan un residuo que va quedando, y también hay que someterla a una limpieza adecuada”, aconsejó el profesional.

Sin ir más lejos, el pasado fin de semana, el 18 de septiembre, Bomberos debió asistir a un llamado de esta índole, donde el recalentamiento de una estufa a pellet se propagó a unos sillones ubicados en el living del inmueble, lo que generó un incendio compartimental, que dejó el primer piso de la vivienda -ubicada en villa Tres Vientos- inutilizable.

LLAMADOS POR PASTIZALES

Otro tema que preocupa es la ocurrencia anticipada de incendios de pastizales, que durante las últimas jornadas han sido frecuentes. Este martes, al menos en dos ocasiones Bomberos debió concurrir a sofocar las llamas, la primera de ellas camino a Santa Bárbara, y luego a Santa Fe.

“Todavía no se inicia la temporada de verano y ya estamos presenciando algunos incendios de pastizales, en distinta zonas de nuestra ciudad”, lamentó el comandante Márquez, ya que este tipo de emergencias demandan recursos que bien podrían usarse en otros servicios.

Si bien las quemas están totalmente prohibidas hasta el próximo 30 de septiembre, según informaron desde el capítulo provincial de la Corporación Nacional Forestal, quienes de todas formas realizan este tipo de prácticas aumentan el riesgo de incendios.

Por ello, la Dirección de Seguridad e Inspección Municipal está sancionando a quienes hacen caso omiso de esta disposición, para lo cual se desarrollan distintos patrullajes por sectores urbanos y rurales de la comuna.