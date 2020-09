En el Día de la Mujer Indígena inaugurarán el primer sitio de ventas online étnico en Biobío

En total son 33 los emprendedores que reúne de forma inicial el E-commerce Troy Küyen, una iniciativa financiada por Conadi y ejecutada por Injuv Biobío que tiene como finalidad favorecer la venta online de mercadería de origen étnico en época de Covid-19. Hoy sábado, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena se inaugurará de forma online el sitio web que albergará cerca de 100 productos.

“Estamos viviendo un periodo de pandemia que no solo afecta a la salud de las personas, sino que también la economía y el bienestar social. Es muy importante remarcar la intersectorialidad y abrir espacios para que las personas puedan mostrar sus emprendimientos”, sostuvo el seremi de Desarrollo Social y Familia, Alberto Moraga Kiel.

El primer paso del proyecto fue abrir una convocatoria que duró cerca de un mes, luego vinieron varias capacitaciones para que los emprendedores aprendieran sobre fotografía de productos, comunicación estratégica, ventas por internet y marketing digital. El director regional de Injuv Biobío, Gustavo Apablaza Salinas solo tuvo palabras de agradecimiento, tanto para los emprendedores como para la dirección regional de Conadi. “Estos primeros cuatro meses fueron de bastante esfuerzo, tanto para el equipo que está detrás del proyecto, como también para los emprendedores. En esta época de pandemia es una ayuda tremenda tener la posibilidad de vender productos a través de este E-commerce. Si bien ahora son 33 emprendedores, iremos sumando nuevas personas en los próximos meses, así que les pedimos a los interesados que puedan seguir la página de Instagram de Injuv Biobío”, concluyó la autoridad.

PARTICIPACIÓN FEMENINA

Son 21 las mujeres que están participando en el proyecto de un total de 33 emprendores, una cifra que fue destacada por la directora regional de Conadi, Ana Paola Hormázabal, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena que se conmemora este 5 de septiembre.

“Cuando pensamos en un día para poder lanzar el Troy Küyen, no nos quedó ninguna duda, debía ser en la fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Es importante recordar el valor que tienen nuestras mujeres, el aporte que hacen a nuestra sociedad, la entrega y el rescate de nuestra cultura depende principalmente de nuestras mujeres, ellas han sido las que por años han mostrado nuestra cultura con su trabajo y con sus valores”, aseguró la directora regional.

“Me parece excelente esta iniciativa de poder tener un medio para mostrar nuestros productos. Es necesario en este contexto. Mi agrupación, por ejemplo, no ha podido salir a ninguna feria, nuestra principal fuente de ingreso. Actualmente no tengo cómo enviar mis productos hacia ningún lado. Esta plataforma me ayudará a vender nuevamente y me será de gran utilidad para aprender más en el uso de la tecnología, que es algo difícil en general para nosotros. Como representantes y artesanas mapuche pehuenche, dependemos de nuestro trabajo; agradecemos mucho esta iniciativa”, señaló con emoción Claudia Manquel Huenchucán, de la comuna de Alto Biobío.

Sin duda esta venta aparece en un momento trascendental para muchas personas que no reciben aportes del Estado y que ven en el trabajo ancestral una fuente de sustento primordial para sus bolsillos y hogares.

DESDE LA WEB

Actualmente la página ya tiene los primeros productos a la venta. La siguiente fase corresponde a trabajar con los emprendedores en materia de precios e información tributaria, con el fin de ajustarse al modelo del E-commerce. El proyecto también contempla incorporar a más emprendedores que cumplan con el requerimiento de origen étnico y productos de pertinencia indígena. Pronto se adaptará el comercio electrónico al inglés y mapudungún.

La empresa Elinous está a cargo de la administración de la página web de Troy Küyen. Uno de los aspectos más importante de este sitio es que permite la venta de productos a todo Chile. “Nosotros iremos sumando nuevos sectores de envío. Eventualmente vamos a poder llegar a todo el país, porque los servicios de envío así lo permiten. Por lo tanto el foco inicial es lograr un alcance nacional, para después poder distribuir cualquiera de nuestros productos a todo el mundo. Eso incluye estatuas como el Chemamull que pesa 350 kilos y mide 2 metros 50”, comentó Alexis Reyes, gerente Elinous.

“La crisis sanitaria ha afectado en gran medida a la empleabilidad de las y los jóvenes. Por eso valoramos esta iniciativa que además de promover una vitrina de emprendimientos de origen mapuche, viene acompañada de capacitaciones y cursos ligados al comercio online, estrategias de marketing y recomendaciones para posicionar sus productos en la era digital”, sostiene la directora nacional (S) de Injuv, María Asunción Cekalovic.

Troy Küyen traducido al español significa “lo que nos une y nos mueve”.