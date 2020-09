Incautan más de tres toneladas de pesca ilegal en Biobío

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura realizó esta semana una serie de controles carreteros en la zona junto a Carabineros, para detectar el transporte ilegal de recursos pesqueros, relacionadas con la veda de la merluza común, que rige por todo el mes de septiembre.

Al respecto, Claudio Báez, Director regional de Sernapesca Biobío, indicó que, “en la ruta 160 entre San Pedro de la Paz y Coronel, controlamos varios medios de transporte de recursos pesqueros, y se detectó a un móvil con 3 mil 300 kilos de reineta proveniente de Lebu y con destino a venta en Concepción, pero sin contar con toda la documentación requerida para acreditar el origen legal del recurso”.

Por su parte del Seremi de Economía del Biobío, Mauricio Gutiérrez, sostuvo enérgicamente que “los que se dedican a la pesca y a la comercialización deben entender que las ganancias a corto plazo no respetando la normativa, significan el agotamientos de los recursos marinos, y además, un menor precio al haber mayor oferta. Este oficio de la pesca artesanal está lleno de nobles personas que realizan bien su actividad, pero hay unos pocos que no, y a esos junto con Sernapesca y otros organismos fiscalizadores, no los vamos a dejar tranquilos, hasta que aprendan que esta actividad económica debe hacerse respetando las reglas para que sea sustentable en el tiempo”.

Las más de 3 toneladas y el vehículo fueron incautados, quedando una parte en poder del infractor y otra en manos de Sernapesca. “Las reinetas que retuvimos fueron donadas al zoológico de Los Ángeles, en la Provincia de Biobío. Dado que tenemos alianzas con los centros de cuidados de animales, estamos donando las incautaciones a estos centros para alimentar fauna. Se trata de una colaboración mutua, ya que muchas veces estos centros reciben a fauna marina que rescatamos malherida y que requiere una internación provisoria o bien definitiva” explicó Báez.

En tanto, en otro control en la Provincia de Arauco, fiscalizadores de Sernapesca Coronel lograron detectar un furgón que transportaba una tonelada y media de navajuelas ilegales. Al momento de ser fiscalizado, el transportista no presentó ninguna documentación que acreditara el origen legal de los 1.500 kilos de este molusco, por lo que fiscalizadores cursaron la citación al tribunal por infracción a la Ley de Pesca, y se incautó al recurso quedando a disposición del tribunal.

Estas acciones de control se mantendrán especialmente en este periodo de veda de la merluza común, para evitar su extracción, transporte y comercialización ilegal. Desde Sernapesca insistieron en el llamado a los usuarios transportistas y comercializadores de recursos pesqueros o productos derivados, a realizar traslados portando siempre el documento tributario y el comprobante de visación emitido por Sernapesca para acreditar el origen legal, y finalmente, declarar sus movimientos en forma oportuna y fidedigna.