Más de 37 mil pensionados comenzaron a recibir pagos de su aguinaldo de Fiestas Patrias

Marisel Venegas

[email protected]

“Esta platita que nos llega nos va a servir mucho, ya que los pensionados ganamos poco y siempre estamos cortos para nuestros gastos de remedios y de alimentos”. Así relató Héctor Vargas Parra su experiencia al recibir en el pago de su pensión el aguinaldo de Fiestas Patrias, ya que es beneficiario del Instituto de Previsión Social (IPS). El adulto mayor tiene 80 años y vive junto a su esposa y su hermana, quien también es pensionada del IPS.

Sin embargo, agregó que “nos habría gustado recibir más platita, porque siempre es bueno guardar también, sobre todo en esta época donde hay tanto gasto. Las cosas han subido mucho de precio; los alimentos cada vez valen más pero los pensionados de gracia ganamos muy poquito. Esperamos que para la Navidad la situación mejore y nos llegue algo más”.

Mercedes es hermana de Héctor y también pensionada, aunque por invalidez. Ella explicó que “a mí me entregan remedios en el consultorio, pero siempre uno, por su cuenta, compra más, y es un gran gasto. Este aguinaldo lo valoramos, pero ojalá se pudieran mejorar las pensiones de los adultos mayores porque es fundamental”.

Darío Gamonal es un adulto mayor de 85 años, quien enviudó hace algunos años y, actualmente vive solo, cerca de una de sus hijas, quien lo asiste en sus quehaceres diarios a pesar que él es autovalente.

“Mi hija me viene ayudar, ella vive cerca, por lo que me acompaña en mis trámites y en las cosas que tengo que comprar porque con el virus yo casi no salgo de la casa, sólo a pagarme y me llevan y me traen en vehículo”, relató.

El hombre, que vive en un sector rural de la comuna de Los Ángeles, indicó que como no tiene grandes gastos su pensión le alcanza, pero que ha tenido que hacer gastos mayores este mes, por lo que el aguinaldo del gobierno le viene muy bien.

LAS CIFRAS NACIONALES Y LOCALES

A nivel nacional, 2 millones 213 mil 732 pensionados y pensionadas que comenzaron a recibir el pago del tradicional Aguinaldo de Fiestas Patrias.

Para este 2020, el monto del beneficio es de $20.082 por pensionado y se incrementará en $10.303 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto del año en curso.

La seremi del Trabajo y Previsión Social de la región del Biobío, Sinthia Leyton, se refirió a la cantidad de pensionados que recibirán los montos de aguinaldo tanto a nivel regional como provincial.

“El mes de septiembre comenzó con una buena noticia ya que a partir del 1 de este mes se comenzaron a pagar los aguinaldos de Fiestas Patrias para los pensionados. Son 124.882 los beneficiados en la región del Biobío los que ya están recibiendo su aguinaldo”.

En Fiestas Patrias, este dinero es un beneficio esperado por los pensionados del país, quienes saben que –cumpliendo con los requisitos establecidos- tradicionalmente en septiembre de cada año, reciben esta ayuda económica que les entrega el Estado.

En términos de cifras, la seremi dijo que en la región se pagarán más de 2 mil 500 millones de pesos.

DESTACADO

“El mes de septiembre comenzó con una buena noticia ya que a partir del 1 de este mes se comenzaron a pagar los aguinaldos de Fiestas Patrias para los pensionados. Son 124.882 los beneficiados en la región del Biobío los que ya están recibiendo su aguinaldo”. Sinthia Leyton, seremi del Trabajo y Previsión Social.