Los Ángeles: familiares claman por ayuda para esclarecer desaparición de hombre hace más de un mes

Desde que se enteraron de la desaparición de Julio César Cifuentes Concha (55), el pasado 18 de Julio, sus familiares han hecho todo lo que está a su alcance para ubicarlo, de hecho, han efectuado distintos rastreos en el área con cercanos y amigos, y además contrataron un abogado para agilizar los trámites.

Susana Cifuentes, su hermana, relató que “del día uno que supimos que nuestro hermano estaba desaparecido, empezamos con pala y picota, y si hay alguien responsable no vamos a descansar hasta que esta gente pague”, declaró sin descartar que su pariente haya sufrido otro destino distintos al que ahora se presume.

Asimismo señaló que como familia, se reunieron por zoom con la fiscal Ana María Molina, “ella empatizó mucho con nosotros, y le pedimos que hagan todas las diligencias que se puedan hacer, ya que ellos tienen los recursos, puede entrar con un bote, y yo quiero velar para que las cosas se hagan y se hagan bien”.

Cabe mencionar que si bien la primera jornada de labores subacuáticas de personal especializado de la PDI terminó sin novedades, no se descarta que estas se extiendan más allá de este martes, de acuerdo a lo que la búsqueda vaya evidenciando, indicó el comisario Rodrigo Quiroz, jefe de la Brigada de Homicidios.



A su vez hizo hincapié en que no se descartan otras hipótesis con respecto a la desaparición de Julio César Cifuentes Concha, las que, por estar sujeta a coordinaciones con el Ministerio Público y por ser parte de una investigación, no se puede revelar.