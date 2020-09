Líder de los camioneros por video de fiesta: “Me quedó la duda porque los camioneros no somos así"

El presidente de la Federación de dueños de camiones del Sur de Chile, José Villagrán, se refirió al polémico video donde unos camioneros se ven en una fiesta con unas mujeres semi desnuedas.

“La verdad es que me quedó la duda, porque los camioneros no somos así, no hacemos eso”, aseguró el dirigente, ex candidato de la UDI, según informó La Tercera.

Agregó: “Puede ser hasta una noticia falsa, pero estamos haciendo las averiguaciones correspondientes”.

Consultado sobre las implicancias que podría tener este hecho para los involucrados, sostuvo que “esto significa expulsión de la asociación gremial. Camioneros así nosotros no necesitamos en nuestras asociaciones gremiales. Así que si es verdad, yo como pertenezco a esta otra organización, pido las disculpas que corresponden”.