Joaquín Lavín: "Si los alcaldes gobernáramos sería mucho mejor"

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, es también quien suena con fuerza por ser la carta del Gobierno para los comicios próximos, aunque señaló que por ahora no es candidato. Y consultado por las declaraciones sobre la posible candidatura de Matthei dijo “felicitaciones, fantástico. Me parece muy bueno, Rodolfo Carter dijo algo parecido el otro día. Me parece muy bueno que alcaldes participen en quién va a ser presidente de Chile, si gobernáramos los alcaldes, que somos mucho más pragmáticos, aterrizados, este país sería mucho mejor”, sostuvo en conversación con TVN.

Agregó que “Chile no da más con gobiernos de derecha o izquierda, necesita un gobierno de convivencia nacional, que integre diferentes sectores y que encarne el espíritu de esos dos tercios que van a apoyar la Constitución” según consigna El Mercurio.