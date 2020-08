El músico angelino Leo Saavedra lanzó nuevo disco, material creado en pandemia

El cantautor chileno habilitó desde este viernes 21 a las 00:00 horas, su nuevo material de estudio que trabajó en los últimos meses de cuarentena, y que tiene como adelanto los singles “Volar”, “La noche polar” y “Su majestad”, tercer sencillo que presenta además el nuevo video clip promocional del artista, filmado en Santiago Centro.



El nuevo single “Su Majestad”, resulta un buen resumen de todo el potencial creativo que destaca a este músico virtuoso, con un pasado ligado al rock y pop que ahora lo tiene cosechando melodías desprejuiciadas, con diversos estilos musicales que viajan a través de sintetizadores, pianos y guitarras para marcar aquel pulso novedoso que lleva como vocación, y que hace de su sonido una experiencia ecléctica e irresistible a los oídos.



Sobre cómo se gesta “Operación Ballena”, su segundo álbum solista, el cantautor señaló que “este disco no estaba en mis planes. Me quedé encerrado acá en mi casa y justo vino un amigo a quedarse un par de meses y se dio que tenía una interfaz y un computador, y entonces me propuse que había que hacerlo como fuera. El encierro afectó no solo en la forma de hacer y grabar el disco, sino también en las letras”.



Leo Saavedra, proyecta la promoción del single “Su Majestad” y el nuevo disco, mediante streamings. Con la idea fija de volver a tocar en vivo, salir a regiones, y por supuesto, incluir composiciones de otras etapas marcadas por las buenas críticas y cercanía con el público.



Disponible en todas las plataformas digitales, la nueva música de Saavedra, se centra en “la canción”, como puente hacia melodías y acordes. Acompañado en producción, grabación y mezcla, por su pareja Paloma Pérez -también directora del video clip-, y su amigo Ale Castillo, con quien Leo Saavedra entrega uno de sus discos más viscerales como una agradable invitación a sentir la música.

Leo Saavedra conversó sobre este y otros temas con el programa “Buscando Chilenos” de Radio San Cristóbal. Puedes revivir el capítulo en el siguiente link:

https://open.spotify.com/episode/3vSRAFURNf8LM65GmBF5Zx?si=E0M-aRQMSQ–jf64rvdaUw