Advierten “relajo” en personas que acuden a la unidad de urgencias del hospital de Los Ángeles

Preocupado se mostró el médico jefe de la unidad de urgencias, doctor Marcos Campos, porque “uno ve que hay una especie de relajo de parte de las personas en el uso de mascarillas, en la distancia social, y eso impacta directamente en cómo se está comportando la consulta de urgencia, se ha visto también que la consulta de urgencia ha aumentado”.

El profesional explicó que si bien “habíamos tenido una consulta de urgencia bastante pertinente, es decir con indicación de venir al complejo a consultar por alguna situación de salud urgente, sin embargo hoy día este relajo también se ha producido en la gente que está consultando hoy día por cosas que pudiesen no acudir al servicio de urgencias”.

“Aquí se concentran los pacientes graves, y se concentran los pacientes que tienen sospecha de infección por coronavirus, y no es difícil adivinar de que probablemente si consulta y se concentra en una sala de espera pacientes que están contagiados y son asintomáticos, pueden salir de aquí infectados por el coronavirus, advirtió.

¿CUÁNDO CONSULTAR?

La complejidad del servicio de urgencias es para pacientes graves, que tengan riesgo vital, situaciones que les pueden dejar secuelas funcionales importantes, para personas que tengan varias enfermedades concomitantes, o adultos mayores descompensados.

Es así como “consultas banales como problemas dermatológicos, cuadros simples de sintomatologías de pocos días de evolución, una cefalea de un día de evolución, que no tenga muchos otros síntomas acompañantes, son consultas que pueden resolver los dispositivos de atención primaria, los SAPU y los SAR que están dispuestos para atender a ese tipo de pacientes”.

El profesional enfatizó que sólo los pacientes dependientes pueden ir acompañados, además de los menores edad. Los adultos deben ingresar solos y sin más personas que puedan llevar a aglomeraciones que favorezcan el contagio. Junto con ello reiteró que existen otros dispositivos en la comuna donde la gente puede acudir para asuntos no tan graves.

RELAJO EN MEDIDAS DE PREVENCIÓN

“Yo veo con preocupación el escenario, creo que han confluido una cantidad de factores que le han dado la sensación a la comunidad, a la gente, como que el problema está controlado, y el problema no está controlado”, lamentó Campos.

“Veo con preocupación el escenario actual, porque han ido aumentando, no de forma explosiva, pero si en forma significativa, los casos de pacientes que ya están hospitalizados en el complejo, s decir no hay un control evidente de la pandemia, y la gente –creo- que se está relajando demasiado, y no es momento de relajarse“, aseveró.