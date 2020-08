Ítalo Zunino y su retorno a la política: “Siempre me ha gustado trabajar por mi país, y soy un amante de Chile y de sus tradiciones”

Ítalo Zunino Besnier de 53 años, empresario de la zona del Biobío, es el actual vicepresidente nacional de Evópoli, un partido que nace públicamente el 12 de diciembre de 2012. Al poco tiempo, en las elecciones parlamentarias de 2013, por la colectividad resulta electo el primer diputado por el distrito 22 de Santiago Centro: Felipe Kast. La colectividad al momento cuenta con seis diputados y un senador.

Con 8 años de historia, Ítalo Zunino reconoce que Evópoli es un partido relativamente nuevo, pero con ideas definidas y vocación de servicio a la ciudadanía y al país.

“Me siento muy acogido dentro del partido, sobre todo porque he estado fuera de la política muchos años, alrededor de 30. Desde la universidad que no participaba activamente, pero siempre me ha gustado trabajar por mi país, y soy un amante de Chile y de sus tradiciones, me siento enamorado de mi territorio”. Así lo confidenció Zunino a su llegada a la vicepresidencia del partido.

VISIÓN POLÍTICA Y PROBLEMÁTICAS SOCIALES

Consultado sobre la visión que tiene el partido con respecto a lo que vive actualmente el país, a la alicaída economía, a los pronósticos de los expertos financieros que indican que aumentará la pobreza con la pandemia actual, entre otros temas, Zunino detalló que, como Evópoli, creen en la dignidad de las personas y que el Estado siempre debe estar al servicio de la comunidad, por lo que apoyarán las iniciativas que vayan en pos de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Chile.

“Luego de estar 30 años fuera de la política, me preocupó el país que estaba viendo y quise aportar, por ende estoy acá, con las ganas de ser un aporte en la sociedad. No quiero quedarme sentado mirando cómo se viven los procesos, quiero estar ahí y formar parte de los cambios necesarios. Me sentí muy bien representado con Evópoli y el que haya depositado su confianza en mí. Integrándome a un equipo muy potente de grandes figuras en la política nacional. Estos años han sido una inyección de motivación” declaró el empresario y político.

SU ENFOQUE EN BIOBÍO

Ítalo Zunino argumentó que al ser de la zona del Biobío, tiene grandes expectativas en la recuperación post pandemia porque la conoce, sabe de su potencial, e indicó que cree que tanto la región como la provincia, son territorios de gran riqueza que aportan mucho a la economía del país desde diversas áreas, por lo que se deben ver potenciadas y reforzadas.

“Lo que está viviendo el país, la región, y la provincia de Biobío es tremendo, debe ser una de las peores crisis en muchísimos años, entonces es una preocupación muy grande para nosotros el poder ayudar a contribuir en el desarrollo y levantamiento de la economía y la calidad de vida de las familias. Varios de nuestros militantes están contribuyendo tremendamente a estos, entre ellos, el ministro, Ignacio Briones; la ministra Gloria Hutt y hasta hace poco, el ex ministro Gonzalo Blummel. Realmente queremos ser un aporte a la recuperación del país, mejorando la política y poniendo toda nuestra disposición al servicio del país y al gobierno del Presidente Sebastián Piñera”. Argumentó que Biobío tiene muchas áreas por las cuales surgir; comercio, sector forestal, turismo, generación de energías, etcétera, lo que es clave para el repunte económico.

Consultado por la aparición mediática que tiene el ministro Briones sobre todo con lo ligado a la pandemia y especulando que podría –tal vez- aspirar a algún cargo de elección popular, Zunino sólo se remitió a decir que “eso debería preguntárselo al ministro, pero creemos que tiene un gran potencial y liderazgo para ocupar cualquier cargo”.

Finalmente, el vicepresidente de Evópoli se refirió a los procesos electorales que se vienen para este año 2020 y 2021 y, al ser abordado respecto del Plebiscito, indicó que “es un desafío y una oportunidad histórica, y que en eso, quienes formen parte del partido tienen la libertad de decidir si votar por el Apruebo o por el Rechazo. “Estamos convencidos que lo importante no es el apruebo o el rechazo sino que el preocuparnos de construir entre todos, la mejor Constitución para el futuro de nuestro país que garantice la libertad, la inclusión y el respeto a las personas y a las leyes”.

