Hoy inicia entrega de kit de higiene y alimentos en la provincia de Biobío

Llegar con ayuda donde nadie lo hace, es el objetivo de “Desafío Levantemos Chile”, fundación que junto a sus socios estratégicos han reunido 2.500 kits de alimentos y artículos de higiene, los que serán repartidos principalmente en sectores rurales.

Juan Antonio Rebolledo, líder Biobío de la entidad, explicó que junto a algunos voluntarios están en un espacio que les cedió la empresa “Bodecenter” para almacenar grandes cantidades de productos, y así armar los kits, proceso que antecede a la distribución.

El profesional agregó que se están apoyando en distintas instituciones que manejan información acerca de las familias más vulnerables de la zona, entre las que se cuentan CMPC, Integra, Sename, juntas de vecinos y Carabineros, por mencionar algunas.

“Fundación Integra nos ha apoyado bastante, porque ellos tienen un grupo de personas que están con alta vulnerabilidad, y además ellos han estado aquí armando kits con nosotros”, indicó Rebolledo, a la vez que contó ya les entregaron 160 bolsas con artículos de alimentación y aseo personal.

Para llegar al área rural, se ayudan en “nuestro socio estratégico CMPC, que a través de sus guardabosques, de sus supervisores de zona, ellos tienen al detalle cuáles son las familias que están complicadas, conocen a todos los vecinos porque están en toda la provincia”, acotó Rebolledo.

Carabineros, a través de sus oficinas MICC –Modelo de Integración Carabineros Comunidad- también se sumará a esta tarea, anunció el suboficial mayor Héctor Godoy, quien detalló que “a raíz de los recorridos y entrevistas que hacemos, vamos observando diferentes situaciones que ocurren, entre ellas hemos visto que han sido muy afectados las personas en situación de calle, y por eso estamos listos para cooperar una vez que estén listos los aportes”.

VOLUNTARIOS A PRUEBA DE TODO

Toda la logística detrás de la entrega de ayuda se sustenta en la labor de los voluntarios, quienes pese al actual escenario sanitario han decidido mantener su compromiso con quienes más lo necesitan, y ponen a disposición sus manos y trabajo.

Fernando Muñoz (60), es voluntario de Desafío Levantemos Chile hace cinco años. A través de amigos, y con muchas ganas de ayudar y cooperar llegó a la fundación. “Ahora tenemos una situación más que clara y no había mucho que pensar, estamos armando cajas y bolsas, y llevo trabajando en esto hace como un mes y no he tenido ningún problema, es cosa de mantener distancia, la mascarilla, y con eso no tenemos ningún problema”, sostuvo.

A su vez expresó que se “necesitan muchas manos, ahí había dos mil cajas (señala al fondo de la bodega) para entregar y ya quedan mucho menos, pero cuesta bastante distribuirlas, porque la idea es que la gente no salga, se las lleva uno y eso hace todo más complejo”.

Por su parte Denise González (21), llegó hace varios años a la causa gracias a su mamá que también es voluntaria, y ahora que es estudiante de enseñanza superior se sumó como coordinadora de jóvenes.

“Ahora estoy 24/7 acá en la bodega trabajando en la organización de los turnos, también con todo esto de la pandemia no se puede tener a mucha gente. Yo creo que de repente es un poco difícil llegar a las personas, pero al mostrar todo el proceso con transparencia, eso incita a participar”, reflexionó.

COOPERACIONES DE PRIVADOS Y ANÓNIMOS

La cadena solidaria cuenta con varios eslabones, ya que si bien a nivel nacional algunas empresas como Unilever donan productos, estos se deben transportar hasta la zona. Es así como la empresa Sotraser colabora de forma gratuita con el flete.

Asimismo agricultores de la zona han donado verduras y hortalizas para algunas de las ollas comunes en Los Ángeles y sus alrededores, las que deben dirigirse a su destino, y en ello Desafío Levantemos Chile es clave a la hora de gestionar y articular colaboración.

Quienes quieran unirse y colaborar, pueden hacerlo a través de las redes sociales de la Fundación, que tiene presencia en toda la región del Biobío.