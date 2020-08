Llaman a no pasearse “por los centros comerciales” y no descartan cierre de estos por aumento de movimiento

Un aumento significativo de personas en la calle, y consumidores en las principales tiendas del retail y el centro comercial, se ha apreciado en Los Ángeles durante los últimos días, lo que se atribuye –principalmente- al aumento de recursos por la devolución del 10% y las compras del día del niño.

Largas filas para entrar a un determinado local comercial y aglomeraciones en el centro de la ciudad ya son cada vez más frecuentes, por lo que no se descarta que esto influya en un aumento de casos de Covid-19, aunque ya se había logrado disminuir la cifra de casos activos.

Considerando que este panorama se repite en toda la región, la seremi de Gobierno de Biobío Francesca Parodi, consultada ante un posible cierre de malls, dijo que “es una medida que se podría llegar a tomar en caso que así se requiera, pero yo creo que ahí también tenemos que ir viendo finalmente como va avanzando y vamos conviviendo con la pandemia, entiendo que se va a quedar por mucho tiempo más”.

Sobre el aumento de personas comprando, pidió a la comunidad “tomar todas las medidas necesarias, que no vayan si no es necesario, que no se paseen por los centros comerciales, y efectivamente ahí la fiscalización no se puede hacer por cada uno de los ciudadanos, y ahí también tenemos que tener mucha responsabilidad”.

Con respecto a la realidad local, Brunilda Gilardoni, gerente de Mall Plaza Los Ángeles indicó que “seguimos manteniendo el aforo permitido para el centro comercial de acuerdo a las medidas sanitarias que hemos trabajado con la autoridad”.

En relación a la espera para ingresar, se explicó que esto se debe al control de temperatura que se efectúa, mientras que se insistió en que existe la opción de “fila virtual”, que permite solicitar una hora por internet, y así ingresar rápidamente.