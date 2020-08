A través del reciclaje de madera: emprendimiento se abre paso en Cabrero

La aparición del Covid-19 ha generado un cambio repentino en nuestro país. Especialmente en la forma de hacer negocios, situación que ha obligado a muchas pymes a repensar la manera de gestionar sus empresas.

Muchas personas han debido adaptarse rápidamente a los cambios poniendo el principal foco en subsistir a corto plazo.

En la comuna de Cabrero Robinson Olave Sanhueza, ingeniero en Administración de 31 años decidió dejar de lado el trabajo en la oficina y emprender un negocio propio, a través del reciclaje de madera. Rescatando todo lo que sobra en aserraderos o construcciones para efectuar la creación de muebles. Con un particular sello distintivo ligado al diseño industrial moderno, “Taller Olave” ha tenido gran auge de ventas durante el último tiempo a nivel regional y especialmente en la provincia de Biobío.

Su objetivo en el mediano plazo es poder ser una fuente de empleo, para más personas. Actualmente esta pyme es el principal soporte de una familia, la cual ha visto en la crisis una oportunidad a través de las ventas online, para seguir más vigentes que nunca.

Diario La Tribuna conversó en exclusiva con el creador de esta empresa familiar, que ha logrado la sustentabilidad económica en tiempos de cuarentena.

¿Cómo nace la idea de crear este emprendimiento?

Bueno esto comenzó hace aproximadamente 3 años, cuando llegué a Cabrero ya que soy de Concepción. Me encontré con el negocio de mi suegro el cual es un aserradero, me di cuenta que la mayor parte de la madera con la que trabajaban se desperdiciaba y se iba como desecho. Bueno le comenté mi idea un día y le dije que comenzaría a ocupar las sobras que iban quedando de la madera, para realizar artesanías cosas pequeñas como jarrones de mate, tablas de picar y así nació nuestro taller el cual comenzó a crecer de a poco. Elaborando un nuevo producto a través del reciclaje.

La recepción ha sido muy buena aquí en la comuna de Cabrero y también las redes sociales han sido un gran apoyo para nuestra difusión dentro y fuera de la provincia de Biobío.

Hemos implementado desde hace un año todo lo que es madera de demolición por lo general de las casas antiguas, por ejemplo tomamos todo el piso, las vigas también ya que por lo general al tratarse de una demolición de una estructura antigua siempre está presente la madera nativa. Respecto a este tipo de madera también me dedico a buscarla y comprarla muchas veces para realizar muebles de madera, que es actualmente nuestro producto fuerte el que nos da mayor ingresos como familia. Tenemos entre ellos la elaboración de comedores, muebles de cocina y escritorios entre otros.

La madera chilena tiene grandes propiedades ya que en su totalidad, tiene una gran durabilidad, texturas y colores únicos.

Ahora queremos ampliar nuestro taller y poder comenzar a emplear más personas ya que me estoy viendo con mucho trabajo encima.

¿Respecto a la ética del reciclaje y el aprovechamiento de recursos, qué lo inspiro a seguir este proceso?

-Reutilizar la madera a través de desperdicios que mucha veces van a basura o la estufa. Me gustaría que fuera una forma de crear conciencia, dándole una segunda vida a esta materia prima, ya que la madera tiene una vida útil de hasta mínimo 50 años.

Y actualmente los bosques nativos -sobre todo- están sufriendo mucho por lo que reutilizar madera es una gran forma de ayudar a la naturaleza y a los arboles únicos que tenemos en Chile y la provincia de Biobío.

¿Cómo ha sido la experiencia de mantener un negocio ante el actual contexto de pandemia?

-Paradójicamente esta crisis nos ha favorecido, ya que ahora las personas están más tiempo en su casa, han tenido más tiempo para pensar en qué muebles cambiar o remodelar. Nos hay llegado muchísimas preguntas por muebles a medida. Mucha gente se dio cuenta que necesitaba un escritorio más amplio o que necesitaba renovar su comedor. Las redes sociales han sido una gran ventana para dar a conocer nuestro trabajo.

Respecto al atreverse a emprender y darle vida a un negocio ¿Qué mensaje le daría a las personas que quieren partir siendo sus propios jefes?

-Bueno me gustaría partir contándoles que el apoyo de la familia es muy importante. Yo en mi caso estoy muy agradecido de mi esposa e hijos. Siempre han confiado en mí. Yo partí esto a tiempo completo hace un año, antes tenía mi trabajo estable en una oficina de administrativo contable. Salía del trabajo y en las tardes me dedicaba al taller, decidí dar el salto y lanzarme, para hacer lo que me gusta. Al comienzo no es algo estable respecto a las ventas, hay que salir a buscarlas, es un trabajo constante el cual hay que realizar con mucho esfuerzo y no rendirse.

Trabajando con madera destinada al desecho esta Pyme ha logrado abrirse paso en el mercado con un sello único y distintivo.