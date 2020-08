Cerca de un 25% ha crecido la digitalización de las pymes según datos de la Seremi de Economía

Marisel Venegas Díaz

[email protected]

Con el distanciamiento social, las ventas que se puedan realizar por internet y la forma en que una pyme muestre sus productos a través de las herramientas digitales disponibles se ha vuelto fundamental. Así lo señalan estudios de la Cámara Nacional de Comercio, del Ministerio de Economía, del Diario Financiero y de otras entidades económicas que se dedican a analizar la contingencia y las tendencias en este ámbito.

En Chile las pequeñas y medianas empresas representan más de la mitad de las firmas que existen y dan trabajo a un gran porcentaje de la población, alcanzando un 38,7% según la última encuesta longitudinal de empresas que realiza el Ministerio de Economía correspondiente al año 2019.

Por otra parte, las redes sociales permiten tratar directamente con el cliente, dando así la oportunidad de conocer su experiencia sobre una marca, por lo que a la hora de ser utilizadas por un pyme para proyectar o mejorar su negocio, resulta de gran utilidad.

Con respecto al e-commerce, podemos afirmar según estudios del ministerio, que se ha triplicado, con respecto al año pasado producto de la situación del Covid-19, y este comercio también se puede desarrollar mediante redes sociales.

LA REGIÓN DEL BIOBÍO

“La tasa de crecimiento del comercio digital aumentó sobre un 25% por ciento. Esa es la tasa de aumento de la digitalización para las pequeñas y medianas empresas en la región del Biobío. Respecto a ello, como Ministerio de Economía venimos trabajando hace bastante tiempo para que las pymes se puedan subir al carro de la digitalización y hemos tenido muchas iniciativas a través de Corfo y Sercotec que van por la línea de empoderar a las pymes en torno a estas herramientas” indicó el seremi Gutiérrez.

En Biobío, la realidad de las pymes es compleja debido a que las ventas han caído a niveles no vistos en años, por lo que la Seremi de Economía a través de sus organismos técnicos ofrece diferentes herramientas que permitan digitalizar a las pymes, así lo indicó Mauricio Gutiérrez, seremi del ramo.

Asimismo, recalcó la importancia que tiene el que una pyme pueda acercarse al mundo digital, ya que señaló que son diversas las aristas en las que se puede trabajar y mejorar un negocio o emprendimiento, por lo que realizó una invitación a las pequeñas y medianas empresas a revisar los canales digitales disponibles y acercarse a esta nueva forma de hacer negocios.

LA EXPERIENCIA LOCAL

Lorena Jiménez es una vecina de la comuna de Antuco, en donde tiene una boutique denominada “Mononas” en la que, hasta antes de la pandemia, abría diariamente, pero ahora la realidad cambió y con eso su forma de vender también.

“En marzo cumplí 5 años con mi negocio y con la contingencia sanitaria tengo cerrado el local desde mediados de mayo. En todo caso, gracias a las redes sociales he podido continuar con mi venta y no caer en un desmedro tan grande como le ha pasado a otras personas. Puedo decir que me ha ido bastante bien, mejor de lo que pensaba, gracias a lo que he podido vender por redes, sobre todo por whatsapp y los estados, que han sido de gran ayuda, ya que las gente visualiza las fotos y me hace las consultas de inmediato” relató la dueña de Mononas.

Lorena explicó que las personas están comprando igual, pero con el cuidado de no salir de sus domicilios, para evitar los contagios del coronavirus, pero que a ella este escenario adverso le ha servido para reinventarse en materia digital y poder optimizar las herramientas que están disponibles a bajo costo.

DESTACADO

“En marzo cumplí 5 años con mi negocio y con la contingencia sanitaria tengo cerrado el local desde mediados de mayo. En todo caso, gracias a las redes sociales he podido continuar con mi venta y no caer en un desmedro tan grande como le ha pasado a otras personas”.

Lorena Jiménez, emprendedora de Antuco.