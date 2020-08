Músicos angelinos crean y lanzan material en tiempos de pandemia

ESCENA

La banda de dark rock angelina “Escena” tiene más de 20 años de trayectoria, y la pandemia no los detiene. Es a instancia del productor musical local Miguel Rivera que hoy vuelven a sonar, ahora con melodías sinfónicas, que los hermanos Loyola nunca pensaron explorar por sí solos.

Mauricio, vocalista de la agrupación, explicó que Rivera lo sorprendió con una versión sinfónica de la canción “A morir”, y ”me pareció genial escucharla, todos los arreglos que hizo él, es un trabajo enorme, en su laboratorio, en su estudio quedó un trabajo bastante bonito, y a él se le ocurrió también que podíamos agregarle la voz, y así lo hicimos, grabé la voz en mi casa por este asunto de la pandemia, así que le mandé el audio y él lo compaginó y masterizó”.

Pero lo anterior no quedó ahí, ya que hicieron un video clip, “lo grabamos camino a El Peral, lo hicimos como en dos días, lo edité, nos gustó bastante el resultado y lo hemos publicado en redes sociales y en Youtube, donde hemos tenido buenas opiniones, lo que nos abre el apetito de seguir haciendo más cosas”, recalcó.

MONTREAL

Quienes también aprovecharon la cuarentena para concretar el lanzamiento de un nuevo trabajo fueron los integrantes de la banda “Montreal”, que hace pocos días mostraron su disco “Joane”, cuyo nombre rinde homenaje a la joven haitiana –de apellido Florvil- quien murió en septiembre del 2018, tras permanecer un mes internada en la Posta Central.

En total son diez canciones, cuyas grabaciones realizaron los músicos por separado, entre fines del año pasado e inicios de este 2020, con un estilo rock en el que trabajan a la perfección el formato clásico de banda, con sonidos que se caracterizan por ser más fuertes que su primer trabajo.

Diego Stegmeier, vocalista de la agrupación, explicó que “yo veo como una división de dos partes del disco: la primera parte son los primeros cuatro temas, que son “Espías de metal”, “Blanco”, “No me voy aquí” y “Revolución” que de alguna manera son los temas más fuertes del disco, eso está puesto intencionadamente en el principio, porque queríamos que partiera fuerte”. Añadió que las creaciones que siguen son “más introspectivas”.

CHÍO JARPA

Otra de las artistas locales que se animó en medio del confinamiento a lanzar material fresco es Rocío “Chío” Jarpa, quien a sus 22 años ya cuenta con una vasta trayectoria musical que brilla incluso fuera de la provincia y del país.

“Actriz” o “No pienses sólo actúa” –se conoce de ambas formas- es su última canción, la que grabó en compañía de sus amigos audiovisuales y aficionados al teatro, tomando las precauciones necesarias, al inicio de la llegada del coronavirus a la zona.

Aunque se identifica con la trova, en esta última canción que lanzó a fines de mayo, la Chío se atrevió con sonidos pop con un estilo ochentero. “Es como bailable, es entretenida la canción”, así definió el tema que a los pocos segundos pega con fuerza.

ULTRANOISE

Pablo Jara, guitarrista y vocalista de Ultranoise, cuenta que la banda ya tiene cinco años desde sus inicios, y su último trabajo fue grabado en un estudio de Santiago, en el mes de enero, con la intención de lanzarse en febrero, lo que por distintos motivos no se pudo concretar.

Pero la pandemia no ha sido impedimento para que su último trabajo viera la luz, y fue así como dieron a conocer “Smoke and rock and roll”, single que forma parte de un EP de cuatro canciones. De hecho, en el programa “Buscando chilenos” de Radio San Cristóbal fue exhibida al público por primera vez.

“Decidimos hacer una especie de lanzamiento digital a través de las redes, lo mismo vamos a hacer ahora con los temas que faltan del EP, y lo que nos limitó fue que queríamos hacer un video clip, teníamos todo paneado, pero no pudimos, por el tema de la pandemia”, aseveró Jara, quién ya planifica el rodaje para cuando puedan volver a los escenarios.

BUSCANDO CHILENOS

Montreal, Escena, Miguel Rivera, Chío Jarpa y Ultranoise, han formado parte de los primeros capítulos del programa radial “Buscando chilenos”, que se transmite a través del 97.5 FM de Radio San Cristóbal, espacio que abre una vitrina para las bandas locales cada viernes desde las 17 horas.

Los miércoles en el mismo horario, desfilan por el dial músicos nacionales, siendo algunos de los invitados hasta ahora: Denisse Malebrán, Chancho en Piedra, Américo, Miguel Barriga, Julius Popper, Sinergia, Los Bunkers, Benjamín Walker, y Consuelo Schuster, por mencionar algunos.

Ya son veinte capítulos de dicho espacio de comunicación, donde además de conversar sobre el confinamiento, cada banda presenta su carrera musical y sus influencias tanto nacionales como internacionales, además de sus últimas creaciones. Si te perdiste alguno de los capítulos, o quieres oírlos nuevamente, puedes hacerlo a través de Spotify.