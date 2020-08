A cinco meses del inicio de la pandemia: descenso de casos Covid-19 en Los Ángeles es un fenómeno “transitorio”

Hace cinco meses, el 9 de marzo de este año, se conocía el primer caso de Covid-19 en la provincia de Biobío y en la región, correspondiente a un vecino de Laja, quien recientemente había estado de viaje en Europa, específicamente en España.



Han transcurrido 162 días de aquello, y a la fecha, 2 mil 840 personas han sido diagnosticadas de coronavirus en la provincia, de las cuales 197 se encuentran activas, vale decir, en posibilidad de diseminar la enfermedad, según los criterios que ha establecido el Ministerio de Salud.



Durante estos cinco meses, 24 vecinos de nuestra zona han perdido la vida a causa de la pandemia, luego de que sus organismos no resistieran la sintomatología asociada, o bien, sus familiares optaran por “cuidados compasivos”, y no “invasivos”. Se trata de 24 vecinos que pertenecían a Los Ángeles, Santa Bárbara, Antuco, Quilleco, Tucapel, Cabrero, San Rosendo, Yumbel, Negrete y Nacimiento.



A juzgar por las cifras, que de forma diaria emite la Secretaria Regional Ministerial de Salud en Biobío, con bajada comunal, el peak de casos se vivió el pasado 4 de julio, donde la capital provincial llegó a las 210 personas activas, mientras que hoy este número se reduce a 81.



Con respecto a las personas hospitalizadas con cuadros graves por coronavirus, se llegó a los 70 enfermos internados entre el Complejo Asistencial angelino, Clínica Los Andes y hospitales de la familia y la comunidad de la zona, mientras que la última semana el promedio fue de 20.



Con los números a la vista, de forma concreta es posible decir que el panorama ha mejorado, sin embargo, los profesionales de la salud hablan de un proceso transitorio que aún no alcanza para señalar que existe una tendencia.

FENÓMENO TRANSITORIO

Sobre las cifras, el doctor Luis Medina, presidente del capítulo local del Colegio Médico, dijo que si bien “nos alegra mucho tener una disminución en el número de pacientes contagiados y de hospitalizaciones en estas últimas semanas, esto no debe ser motivo para bajar la guardia y entender que la pandemia está controlada. Más aún, considerando que el sistema de salud integrado continua funcionando en red y podemos recibir pacientes de otros servicios de salud en nuestras unidades críticas”.



En la misma línea, la doctora María Elisa Otro, subdirectora médica (s) del Servicio de Salud de Biobío, sostuvo que “efectivamente hoy hay menos pacientes hospitalizados en la red; esto se ve reflejado porque el número de contagiados a nivel provincial también está más disminuido”.



Sin embargo, enfatizó que “no podemos hablar aún de una tendencia, sino más bien de un comportamiento transitorio de estas últimas tres semanas, donde se muestra una disminución general tanto de casos como de pacientes hospitalizados, por lo tanto, vuelvo a insistir en extremar las medidas de cuidado; no hemos terminado la pandemia, estamos viviendo la pandemia, y por lo tanto tenemos que cuidarnos”.



En tanto, Brian Romero, director del Complejo Asistencial “Dr. Víctor Ríos Ruiz”, recalcó que si bien “hemos visto este comportamiento transitorio, quiero ser enfático en eso, porque esta es una situación que no ha terminado. No porque nosotros hoy día estemos en una condición de bonanza en términos de la disminución de casos, quiere decir que podemos relajar las medidas; esta es una pandemia que todavía no ha terminado, que todavía no sabemos cuál va a ser el comportamiento real futuro”.



Así, la doctora Otto recordó “el uso de mascarillas, el lavado de manos frecuente, el evitar las aglomeraciones y, sobre todo, el distanciamiento físico entre las personas. Tenemos que cuidarnos; este virus no se ha ido”.

Por su parte, el profesional Medida fue más allá y recomendó, dado que queda muy poco también para Fiestas Patrias, “planificar este año una celebración más familiar y con las personas que viven en casa. Excusarse de recibir visitas, especialmente si provienen de otras regiones con tasas más altas de contagiados”.