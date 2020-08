Ciudadanía tendrá la opción de elegir qué tipo de órgano redacte la Nueva Constitución si es que gana el Apruebo

Quienes tengan su cédula de identidad vencida podrán votar en el plebiscito de octubre, debido a que ese emitió un decreto, que las mantiene vigentes hasta el 2021.

Marisel Venegas Díaz.

De cara a los procesos electorales, se emite el programa de Formación Ciudadana y Mirada Experta en la Radio San Cristóbal, el que en su segundo capítulo tuvo nuevamente como invitado al abogado y académico de la Universidad de Concepción, Andrés Cruz, el que explicó los tipos de órganos que serán opción para ser votados el próximo 25 de octubre, en el Plebiscito Nacional, instancia en que se determinará si se Aprueba o se Rechaza la redacción de una Nueva Constitución para Chile.

En este contexto, el académico indicó que “en una primera papeleta se va a votar si se aprueba o se rechaza una Nueva Constitución, y en una segunda papeleta, usted va a tener que optar por qué tipo de órgano va a preferir para que redacte la Constitución, y habrá dos alternativas; la primera se refiere a la convención mixta constitucional y la segunda la convención constitucional”.

“Bajo la opción de Convención Mixta Constitucional va a decir: integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente por parlamentarios y/o parlamentarias en ejercicio. Y bajo la expresión Convención Constitucional va a estar la oración: integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. De ganar la opción Apruebo, y de ser elegido, el mecanismo estaría integrado por 172 miembros repartidos de forma equitativa en un 50% por parlamentarios y en un 50% por ciudadanos electos especialmente para estos efectos” explicó Andrés Cruz.

QUIÉNES PUEDEN SER ELECTOR EN ESTOS PROCESOS

Podrán ser convencionales constituyentes todos los ciudadanos mayores de 18 años que no hayan sido condenados a una pena aflictiva.

Los parlamentarios, por su parte, no perderán su cargo al inscribir la candidatura, sino que quedarán eximidos de su obligación de asistir a las sesiones de sala y comisión del Congreso durante el período en que esta se mantenga en funcionamiento.

La palabra “mixta” puede hacer que muchos caigan en una confusión con paridad de género, la cual tiene relación con que haya la misma cantidad de mujeres y hombres en el proceso constituyente. Según indica el proyecto, la elección de los ciudadanos constituyentes sí deberá responder a la paridad, no así para el 50% de los parlamentarios, quienes serán electos por sus pares del Congreso pleno.

Los integrantes de ese organismo tendrán una dieta diferenciada, es decir, los constituyentes electos por la ciudadanía recibirán 50 UTM mensuales por su labor, mientras que los parlamentarios seguirán percibiendo su sueldo habitual.

¿HABRÁ FRANJA ELECTORAL?

En la relación a esto la respuesta es sí. Habrá una franja diaria de 30 minutos obligatoria para los canales de libre recepción. Se darán tiempos equitativos a las dos opciones de cada voto, tanto al Apruebo como al Rechazo.

En relación a cómo se determinan las opciones que ganen el Tribunal Calificador de Elecciones proclamará aprobadas las cuestiones que hayan obtenido más de la mitad de los votos válidamente emitidos. Los votos nulos y blancos se considerarán como no emitidos.

SI SE APRUEBA O SE RECHAZA

Si se aprueba el Presidente de la República, Sebastián Piñera deberá convocar a elección de los miembros de la Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional, según corresponda. Esta elección se llevará a cabo el 11 de abril de 2021. Si se llega a rechazar, permanece la Constitución de 1980 y no se elabora una nueva. Mientras no rija la nueva Constitución –de haberla- efectivamente seguirá imperando la de 1980 y la convención no tiene atribuciones para hacerle cambios. La convención no puede cambiar el carácter de la República del Estado de Chile.

