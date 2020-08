Prefecto de Biobío indicó que la asignación de personal se define en base a estudios técnicos

Marisel Venegas D.

En más de una ocasión el alcalde de la comuna de San Rosendo, Rabindranath Acuña, ha manifestado su descontento por la dotación actual de carabineros que posee, argumentando que es insuficiente y, además, que los vehículos están en pésimo estado, lo que no permite que se realicen rondas las 24 horas.

Recordemos que la tarde del martes, a eso de las 18:00 horas, el edil junto a un grupo de concejales y comerciantes de la comuna, se dirigió a la ciudadanía a micrófono abierto, contando la situación que se vive en materia de seguridad policial. Consultado por Diario La Tribuna, Acuña indicó que se encuentra decepcionado del alto mando de Carabineros, ya que asegura que lleva tres años solicitando apoyo y mejores vehículos y que no tiene respuestas concretas, lo que ha hecho que la comunidad no se sienta segura y, es más, se comparen con otras comunas del país y piensen que a la autoridad policial no les interesa el territorio sanrosendino.

LA RESPUESTA DE LA PREFECTURA

Ante las demandas que emanan desde el municipio, el coronel Luis Rozas, prefecto de la Prefectura de Carabineros N°20 de Biobío, indicó que la dotación policial se define en base a criterios técnicos que son entregados por estudios.

“Todo lo que se refiere a dotaciones o medios logísticos, estos son asignados en base a estudios técnicos y al índice y variación de los delitos que ocurren en cada sector del país, y año a año son renovados en base a los resultados de dichos estudios”.

Por otra parte el prefecto manifestó que desde la institución siempre se vela por la seguridad de la comunidad y por brindar la mayor cobertura posible en el territorio.

Luis Rozas, prefecto de Biobío.