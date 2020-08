Alcalde Krause: “Nos sentimos el patio trasero de la región”

Desde la Intendencia Regional, a través del departamento de comunicaciones indicaron que Sergio Giacaman –por ahora- no se va a referir al tema del estadio angelino.

Marisel Venegas Díaz

[email protected]

Esteban Krause, durante la tarde del martes, realizó un concejo municipal extraordinario para comunicar a los concejales los pormenores de una reunión que sostuvo en Santiago con autoridades de la cartera de Deportes por el estadio de Los Ángeles. En cita virtual, la primera autoridad de la comuna explicó que lo que les ofreció el subsecretario Andrés Otero, es la construcción de una obra de menor envergadura, con un presupuesto cercano a los 14 mil millones pesos, lo que sería muy distante a la inversión inicial que tendría el estadio, la que bordeaba los 25 mil millones de pesos.

Ante esta situación, los concejales manifestaron su profunda molestia con el Gobierno, ya que indican que no es posible que se haga este ofrecimiento, ya que Los Ángeles se merece un estadio con mucha más capacidad que el que están prometiendo, que tendría un aforo de 5 mil personas.

“Nos sentimos el patio de atrás de la región del Biobío” argumentó el alcalde Krause, tras confirmar que la cartera le ha dado alternativas de construcción pero que no se parecen en nada a la propuesta inicial, por la que ha soñado la ciudadanía angelina.

“Este proyecto no sólo es importante desde el punto de vista deportivo, sino que también en lo que es mano de obra y, también, en el ánimo de las personas. Cuando una ciudad va progresando creo que hay un mejor ánimo en sus habitantes y esta obra lo iba a permitir” recalcó el alcalde.

LA OPINIÓN DE LOS CONCEJALES

Ante esta situación, los concejales manifestaron su profunda molestia con el Gobierno, ya que indican que no es posible que se haga este ofrecimiento, ya que Los Ángeles se merece un estadio con mucha más capacidad que el que están prometiendo, que tendría un aforo de 5 mil personas.

“Me parece una falta de respeto con la comunidad y con los acuerdos pactados” indicó el concejal Eduardo Velásquez, quien se mostró muy contrariado por la opción que se está ofreciendo desde el Gobierno.

“No estoy de acuerdo con esta propuesta porque no es la pactada y Los Ángeles se merece que se respeten los acuerdos tomados” sostuvo Zenón Jorquera. El concejal Aníbal Rivas dijo que “nosotros que tenemos una población de más de 200 mil habitantes y como ciudad nos ofrecen esta obra, me parece que es una miopía del Gobierno y la rechazo tajantemente”.

Yasna Quezada, manifestó que el Gobierno no está diciendo que no, que sólo está buscando la solución a esta problemática de los fondos. “Yo creo que no nos están diciendo que no, sólo nos están dando alternativas de construir un estadio y ante eso el alcalde debería tomar la decisión pero igual hay que entender la situación económica que vive el país”.

Lidia Martínez opinó que no se debe aceptar la propuesta que está haciendo el Gobierno, ya que se está jugando con la comunidad como si fueran niños, y que se deben respetar los acuerdos que se tomaron hace tiempo atrás.

Víctor Salazar, indicó que “yo no le creo a este Gobierno que va a la deriva, sólo nos están dando la espalda, a toda la comunidad de Biobío, han sido incapaces de cumplir con los acuerdos y ahora nos ofrecen esto. Me parece que es una falta de respeto y no podemos decir que sí. Estamos aburridos de vivir de bonos y de canastas que vengan de este Gobierno, es hora que den la cara a la ciudadanía y si el estadio no se construye no es por culpa de nosotros, es por causa del Gobierno actual y eso quiero que quede claro”.

Francisco González, manifestó que tampoco está de acuerdo con el ofrecimiento del Ejecutivo, ya que la comuna se merece un estadio en condiciones, como se pactó al principio y que esto debe seguir siendo la prioridad.

LA COMPARACIÓN CON OTRAS CIUDADES

Los concejales de la comuna indicaron que hay ciudades con igual cantidad de población o, incluso, muchísimo más pequeñas que Los Ángeles e igualmente poseen estadios con gran capacidad, y como ejemplo dieron a La Calera, San Antonio, Chillán, Temuco, Santa Cruz, Talca, entre otras, en donde aseguraron que el público que asiste a los estadios no es superior al que podría ir en Los Ángeles, por ende no entienden por qué el Gobierno les da esta opción que tildaron de “paupérrima”.

Lamentaron que no se respeten los acuerdos y también sindicaron que no es posible que los parlamentarios de la zona, refiriéndose al diputado Cristóbal Urruticoechea esté dando la espalda a la comunidad, apoyando la idea de una obra menor, porque esperaban apoyo transversal de las autoridades políticas ante esta restitución de fondos.