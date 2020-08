Ministro del Interior: “Cuando la gente pueda reflexionar, se dará cuenta que el Gobierno salvó vidas y superó una crisis insospechada”

El ministro del Interior, Víctor Pérez, conversó con El Mercurio, en donde abordó temas como por ejemplo el apoyo a Augusto Pinochet, luego de que fuese alcalde designado durante la dictadura.

Al respecto, comentó que “la historia es la historia y no puedo cambiarla, las cosas se pueden hacer siempre mejor. Fui parte de una generación que trabajó intensamente por una transición pacífica, desde un gobierno militar a la democracia. Si mis objetivos no hubieran sido nobles, no habría obtenido la primera mayoría en la primera elección a la que me sometí después”.

Con respecto al plebiscito que se avecina, Pérez no quiso anticiparse ante un posible resultado con respecto a la aprobación o rechazo hacia una nueva Constitución.

“En estos tres meses me voy a jugar y a trabajar intensamente por una visión de futuro. Son 90 días muy exigentes los que vienen, pero son esos momentos cuando los países verdaderamente prueban su temple, su capacidad de pararse frente a las dificultades”, dijo.

El ministro también se refirió a los cuestionamientos en contra del Presidente Sebastián Piñera, principalmente por su manejo de la pandemia.

“A veces los árboles no dejan ver el bosque. Cuando la gente pueda reflexionar con serenidad, se dará cuenta que el Gobierno salvó vidas y superó adecuadamente una crisis insospechada, con la ayuda de todos los chilenos y, en especial, de los profesionales de la salud”, comentó.

Por otro lado, Pérez no hizo mayores evaluaciones al plan en torno a la Región de La Araucanía, indicando que este “le da oportunidades extraordinarias a la región y debemos retomarlo, junto al diálogo con las distintas fuerzas políticas y sectores sociales que estaba siendo fecundo”.