Gobierno propuso financiamiento para una obra de menor envergadura que el diseño original del estadio angelino

Muchas han sido las personas, autoridades locales, gremios productivos y parlamentarios que se han manifestado en favor de la restitución de los fondos para el estadio de Los Ángeles, pero el que no había emitido alguna opinión –hasta ahora- es el diputado de Renovación Nacional, Cristóbal Urruticoechea, quien mediante un audio que se ha compartido y viralizado por redes sociales, le afirma a dirigentes deportivos de la comuna de que el estadio se puede construir pero con un diseño distinto al previsto.

“Don Ricardo, le comento que se ha abierto una posibilidad sobre el estadio de Los Ángeles, ahora no es exactamente igual como se tenía en el diseño previsto, pero sí es un estadio con un poco menos de capacidad pero es un recinto FIFA, con todos los requerimientos que exigen”. Estas fueron parte de las palabras que el diputado de RN le mencionó a un dirigente deportivo de Los Ángeles, en donde, además, le pedía que este mensaje lo pudiera compartir con otros representantes.

Recordemos que hace pocos días, la diputada por la zona Joanna Pérez confirmaba que tras hablar con la ministra Cecilia Pérez, esta se había mostrado accesible ante la posibilidad de buscar nuevas formas de financiamiento para la obra, entonces lo mencionado por el diputado Urruticoechea viene a contradecir los acuerdos que ya –aparentemente- se tenían pactados a nivel del Ministerio del Deporte.

LA CONSULTA CIUDADANA

El diseño que tendría la mega obra deportiva fue sometido a una consulta ciudadana, en donde la comunidad de Los Ángeles, pudo votar qué diseño quería para el estadio. En su momento desde el municipio angelino describieron cómo se llevó a cabo este proceso en que la ciudadanía fue parte. “La votación se realizó en dos ámbitos, uno era el de redes sociales (facebook y el sitio web de la municipalidad), y físicamente, solamente dos días, en la plaza de armas. La pregunta era muy sencilla: ¿Qué diseño de estadio prefieres? En las redes sociales, con perfiles que no se repitan, hay 1047 votos por la opción A, y 102 votos por opción B. En la web, 2016 votos en opción A, y 370 votos por opción B. En las urnas, hubo 983 votos en opción A, y en opción B solo 83. La decisión final dice que, 4046 votos versus 553, la opción A es la ganadora”, manifestó en ese entonces Patricio Aránguiz, quien era el jefe de prensa del municipio.

Si realmente la oportunidad de la construcción del estadio fuese como lo plantea el diputado Urruticoechea, entonces esta consulta y participación ciudadana quedaría de lado, ya que el diseño aprobado no sería el que se ejecute finalmente en la comuna.

LA REUNIÓN

“Hoy se realizó una reunión desde la Subsecretaría del Deporte, donde estuvo el intendente y el municipio y se planteó esta idea que circula en redes, de disminuir la capacidad y bajar los montos para un proyecto alternativo y, ante esto, yo creo que es una forma elegante en que el Gobierno dice que no a la construcción de este proyecto” explicó la diputada Joanna Pérez.

La parlamentaria DC argumentó que aceptar una propuesta así sería partir de cero, y es reiniciar un proceso que tomó más de tres años en torno a temas técnicos, por lo que no acepta esta posibilidad.

“Aceptar traer un diseño de otro lugar a la zona e instaurarlo no lo veo viable, me parece que no corresponde, ya que lo que necesita es un proyecto que se inicie pronto y que genere mano de obra. No estoy de acuerdo con lo que se propone desde el Gobierno, y vamos a seguir luchando por el estadio que está aprobado y esperamos que la ministra cumpla con lo que señaló que es tener una instancia de trabajo y transparentar la información” concluyó la diputada.

