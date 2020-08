Pymes reconocen que el gasto en protección contra el Covid es bastante alto

Marisel Venegas Díaz

Desde diversos sectores se ha argumentado con cifras que las micro, pequeñas y medianas empresas en Chile son las más golpeadas por la crisis económica que ha causado el Covid-19, situación por la que se han realizado estudios que van en apoyo de políticas públicas que pueda implementar el Gobierno para ir en rescate de este tipo de empresas.

Académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, propusieron al Gobierno un subsidio enfocado en las Pymes, para que estas puedan aplicar los protocolos de protección contra el virus, ante una vuelta a lo presencial en los trabajos.

“Continuidad del negocio” es el nombre de la propuesta de los académicos de la PUC, el que consistió en la entrega de un documento de 40 páginas, cedido al ministerio de Hacienda, como colaboración y apoyo al Gobierno en la reapertura de la economía del país.

El objetivo principal de este subsidio es asegurar la reapertura y la recuperación del mercado laboral, minimizando lo que más se pueda los rebrotes por Covid-19, pensando en el camino hacia el desconfinamiento.

En lo que hacen hincapié los académicos es en los relevantes costos que genera implementar protocolos sanitarios, lo que significa una gran barrera financiera para las micro, pequeñas y medianas empresas. La estimación de gasto varía para empresas de hasta 50 trabajadores entre 95 mil pesos y los 137 mil. En cambio para las asociaciones de hasta 500 personas va desde los 26 mil pesos a los 52 mil. Esto ocurre debido a que las empresas que poseen mayor número de trabajadores pueden acceder a mejores precios, a compras al por mayor, en cambio las más pequeñas se ven limitadas en esto, incluso por mantener menos acceso a liquidez.

UN EMPRENDIMIENTO LOCAL

Marianela Sáez, es una de las dueñas de “De mi tierra pizzas” en Los Ángeles, y nos relató que estos meses de pandemia han sido muy complejos, ya que de los 3 locales que tenían sólo uno se ha mantenido abierto producto de la contingencia sanitaria. “Estuvimos tres meses sin poder abrir, por lo que no pudimos acceder a ningún tipo de recurso, y toda la implementación de protección contra el Covid tiene un costo que no es menor, y me refiero a las mascarillas para el equipo, que son desechables, el alcohol gel, sanitizantes, etcétera. También tenemos que comprar estos acrílicos que dan mayor protección y seguridad a las personas que vengan al local, para cuando se pueda realizar esta presencialidad, porque ahora sólo tenemos retiro en la sucursal y despacho a domicilio. Esperamos que sea en aproximadamente un mes más que podamos recibir clientes, por eso cualquier apoyo en este sentido, sería muy bueno para nosotros” explicó.

La emprendedora contó que “De mi tierra pizzas” es un negocio familiar, que lleva adelante con sus hermanas y su madre, y que les ha costado mucho esfuerzo mantener y debido al contexto actual de la pandemia han tenido que reajustar la jornada con sus trabajadores, para evitar despedirlos, aunque al comienzo cuando se cerraron los locales sí tuvieron que incurrir en algunos despidos, lo que fue muy triste para ellas. “Tomar créditos y endeudarse hoy en día es un riesgo alto, por eso un subsidio como el que se propuso nos ayudaría mucho y sabemos que deben haber más casos como el nuestro en que necesitan un empujoncito. Estamos contentas de que ahora abriremos un segundo local y vamos a poder recontratar y alargar la jornada a nuestros trabajadores, porque sabemos que también ha sido muy duro para ellos este periodo” argumentó Marianela.

DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURÍSTICO

Desde la municipalidad de Los Ángeles, a través de Carolina Pinto, encargada de la Oficina de Desarrollo Empresarial y Turístico, se argumentó que en relación a la propuesta que se hizo desde la UC al Gobierno sobre el posible subsidio para la implementación de las medidas de higiene, consideran que es absolutamente indispensable que sea el Gobierno quien destine recursos para brindar este apoyo a las pymes, dado que han sido tremendamente afectadas por esta pandemia y, en ese sentido, las pymes perciben que los apoyos han sido insuficientes y han llegado tarde.

“Vemos que para las pymes es muy complejo hacer una proyección y programar su reapertura, ya que por un lado no es posible tener certeza de que la situación sanitaria realmente mejore y no se presenten rebrotes como está sucediendo en países de Europa que ya están en la fase de “retorno a la realidad”, además tampoco hay una claridad de cuáles serán las indicaciones en torno a las adecuaciones de equipamiento, infraestructura, capacidad de atención ni por cuánto tiempo”, argumentó Carolina.

Agregó que “contar con subsidio permitirá afrontar la inversión y evitar que sigan endeudándose; por lo que esperamos que el diseño del subsidio y la forma de canalizarlo se realice eficientemente y llegue las pymes más afectadas”.