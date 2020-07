Cayó helicóptero en Hospital Roberto del Río

Esta mañana se informó la caída de un helicóptero en el estacionamiento del Hospital Roberto del Río, ubicado en la comuna de Independencia en la región Metropolitana. De acuerdo a la primera información policial, solamente el piloto de la nave habría estado herido, quien fue derivado a otro recinto hospitalario.

“Me comuniqué con directora del hospital Roberto del Río, me informa que no hay pacientes ni funcionarios afectados a propósito de este accidente. Esto se produjo en un estacionamiento particular a un lado del hospital. El equipo del hospital está evaluando la salud del tripulante”, sostuvo en Twitter el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

Fotografía: Emol.