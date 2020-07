Católicos realizan misas con límite de personas mientras que evangélicos optan por cultos virtuales

Marisel Venegas Díaz

El ámbito religioso ha sido bastante afectado producto del distanciamiento social por la pandemia, situación que no ha estado exenta de polémicas, ya que fueron muchas veces las que, tanto desde el mundo católico como evangélico se infringieron las normas de distanciamiento y la realización de cultos y misas.

Ante este complejo escenario el Gobierno prohibió la realización de reuniones de este tipo, pero hace poco esta restricción se levantó, permitiendo así que, nuevamente, tanto evangélicos como católicos puedan reunirse en una misa o en un culto pero cumpliendo ciertas medidas dispuestas por las autoridades competentes.

LA REALIDAD DE LOS CATÓLICOS

El sacerdote de la Parroquia del Perpetuo Socorro en Los Ángeles, Gustavo Valencia, indicó que las nuevas alternativas del Ministerio de Salud permiten la realización de misas de hasta 50 personas, respetando el distanciamiento social y con estrictas medidas de higiene que ellos hacen cumplir con mucho rigor. “Cuando entran las personas al templo nosotros tenemos una sanitización del calzado y también para las manos, a través del alcohol gel, además de cuidar que se respete la distancia física de más de 1 metro y medio por cada persona. En las bancas que son de tres metros hay dos personas y se van sentando banca por medio. Cumplimos el máximo que son 50 personas y no aceptamos más gente, por seguridad, entonces les pedimos respetuosamente que regresen otro día” indicó el sacerdote.

Queda a responsabilidad de un laico o del sacristán la cantidad de personas que ingresan al templo, pero según lo señalado por el padre Gustavo, a la fecha siempre hay menos de 50 personas, por lo que todas han tenido espacio en la celebración de la misa.

El religioso dijo también que el segmento que más acude a las misas presenciales son las personas mayores de 30 años y hasta los 65 aproximadamente, debido a que los adultos mayores tienen más reguardo para salir por el temor y la vulnerabilidad ante el contagio del virus.

Con respecto a las misas, dijo que estas se realizan también mediante streaming, y que esta modalidad tiene bastante aceptación por parte de la comunidad, ya que se conectan muchas personas. “Como las misas se hacen en vivo, nos percatamos de que tenemos entre 200 y 300 personas conectadas y viéndonos, por la página de Facebook. Todos los días las realizamos, pero el horario depende de las parroquias. Yo las realizo de lunes a sábado a las 19:00 horas y la gente unos 10 minutos antes ya comienza a conectarse” detalló el sacerdote Valencia.

LA ENTREGA DE LA HOSTIA

En relación a este momento que se vive dentro de la celebración de la misa en el mundo católico, el religioso Gustavo Valencia sostuvo que para evitar cualquier contacto con la hostia, él la entrega a través de una pinza esterilizada en las manos de las personas, las que previamente deben desinfectarse con alcohol gel para hacer lo más higiénico posible este proceso.

También es importante recordar que ciertos momentos de la celebración de una misa ya no son posibles, como por ejemplo el dar la mano o un abrazo por la Paz, todo esto previniendo el contagio del virus del Covid-19.

DESDE EL MUNDO EVANGÉLICO

El pastor Juan Herrera, quien es el presidente del Consejo de Pastores de Los Ángeles, explicó que ellos y las iglesias que están adheridas, no están realizando cultos desde el mes de marzo, para resguardar la salud de la comunidad, pero que, sin embargo, vía online hacen las transmisiones de los cultos, para que la comunidad pueda recibir la palabra del Señor.

“Ninguna iglesia que pertenezca a este Consejo de Pastores, está realizando cultos presenciales, sólo lo hacemos mediante las plataformas Zoom, Facebook Live, Youtube, entre otras. Hemos querido ser responsables con el contagio de este virus, no queremos que nuestra comunidad se enferme, por eso estamos adoptando estas medidas” indicó el pastor.

Por otro lado dijo que ellos no pueden hacerse cargo de las acciones que tomen iglesias que no pertenecen al Consejo de Pastores, ya que ahí la decisión recae directamente en ellas, pero que la comunidad que él representa está siendo muy comprometida con la salud y esperan realizar cultos presenciales cuando los estudiantes vuelvan a clases y todo comience a funcionar más o menos en esa normalidad, no antes.