Inconsulta y politizada: así calificaron parlamentarios y dirigentes el no financiamiento del estadio angelino

Más de una treintena de personas fueron las que se conectaron a una videoconferencia por zoom, en donde se analizaron las acciones que trazarán para seguir luchando por la construcción del recinto deportivo.

Marisel Venegas Díaz

[email protected]

Suspender los Juegos Panamericanos proyectados para el año 2023 en Chile, solicitar a la Contraloría General de la República que revise el proceder en torno a la aprobación y adjudicación de proyectos del área de deportes financiados por el ministerio de esa rama y no aprobar el presupuesto para el año 2021 fueron algunas de las medidas de las que podrían echar mano los parlamentarios de oposición si el Gobierno sigue adelante con la decisión de retirar el financiamiento de la construcción del nuevo estadio angelino.

La mañana de ayer, en una conferencia por Zoom, en la que participaron legisladores como el senador PPD Felipe Harboe, los diputados Manuel Monsalve del PS, José Pérez del PR, Joanna Pérez de la DC; dirigentes deportivos de la comuna, tanto del fútbol masculino como femenino, concejales de Los Ángeles, gremios productivos, consejeros regionales y, por supuesto el alcalde Esteban Krause, se analizaron las diferentes aristas por las que apelarán para que se concreten los recursos para la construcción del nuevo estadio.

El edil de la comuna, Esteban Krause, respondió a las acusaciones que había formulado el seremi del Deporte del Biobío, Marco Loyola y comentó que desde esa cartera, se busca desprestigiar todo el trabajo que se ha realizado en torno a esta megaobra deportiva, y que para hacerlo se han buscado distintas artimañas.

“Nosotros hemos ido cumpliendo procesos administrativos, estamos en un proceso de licitación y de revisión. En definitiva este proyecto se firmó en este Gobierno, y acá el tema no es que no nos hayan dado los recursos; sino que nos están quitando los fondos. Tenemos depositados en la cuenta corriente de la municipalidad 1.500 millones pesos, como primera cuota del IND, y yo quiero clarificar que desde este organismo me han enviado sólo cartas diciéndome que no hay más financiamiento, pero hay un convenio firmado ante notario y eso se debe respetar” indicó Krause.

También agregó que como última información tiene un documento del IND donde le informan de la suspensión de los fondos para el estadio, pero no por una cuestión de plata, sino porque ellos como municipio no han cumplido con procesos administrativos, que serían las rendiciones de cuentas mensuales del depósito de los 1.500 millones de pesos, lo que el alcalde calificó como una “artimaña” y “búsqueda de la quinta pata del gato” para no financiar el recinto, debido a que ellos como entidad municipal sí habrían cumplido con la mayoría de los plazos, y que sí han enviado algunas rendiciones fuera de fecha igualmente el IND las ha aceptado, entonces no pueden echar la culpa a la municipalidad por situaciones administrativas que, a su mirada, no incumplen los acuerdos.

EL APOYO POLÍTICO

En esta línea, todos los asistentes a la conferencia, manifestaron que esta obra deportiva es necesaria e importante, ya que significa una reactivación tremenda para la comuna capital provincial. En forma transversal, los presentes sostuvieron que la decisión de bajar los recursos no puede acatarse como si nada, que se deben seguir buscando las instancias para llegar lo más lejos posible con la problemática y ponerla en la pauta nacional. Desde el lado político se dijo que la bajada de los fondos obedece a una operación del Gobierno del Presidente Piñera, aunque desde el oficialismo no quieran reconocerlo como tal y se defienden con distintos artificios, indicaron.

El diputado José Pérez, explicó que los compromisos se deben cumplir y que esta obra no obedece al mero interés del alcalde de Los Ángeles, sino que es un anhelo de todos los sectores, y que si el Gobierno sigue en la negativa de entregar los recursos, ellos como parlamentarios pueden tomar otros caminos como medida de presión.

“La construcción del estadio en Los Ángeles era una obra que todos veíamos venir y nadie pensó que se podía suspender. Pero tenemos una salida, ya que se está pensando en los Juegos Panamericanos los que, nosotros como Parlamento podemos oponernos a que se lleven a cabo, debido a la pandemia que azota al país y que además no tenemos certeza de cuánto va a durar, por lo que los recursos son indispensables, ahora, si el Gobierno quiere invertir en ellos está bien, nosotros podemos aprobarlo, pero siempre y cuando no se deje de lado la obra de Los Ángeles, ya que es un polo de desarrollo que no se puede perder” expresó el diputado Pérez Arriagada.

Ante lo planteado por el legislador de la Cámara Baja, el senador PPD Felipe Harboe, se mostró en acuerdo e indicó que existen ciertos procedimientos que se pueden tomar para esclarecer las razones que tuvo el Ministerio del Deporte y el Gobierno para anunciar esta decisión que va en perjuicio de la comunidad local.

“Creo que sería muy importante que los diputados pudieran citar a la ministra Cecilia Pérez, para que explique el aumento del presupuesto en los Juegos Panamericanos, los que se comprometieron en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, pero se dijo que se realizarían de forma austera, no con un nivel tan alto de gasto como el que se ve ahora” manifestó Harboe.

Asimismo, el legislador dijo que han estado revisando las inversiones en infraestructura que ha hecho el Ministerio del Deporte, y descubrieron que “de 24 comunas donde se ha anunciado inversión y construcción, 20 corresponden a la derecha y esta información está disponible” por lo que ideó que los diputados pueden solicitar una comisión investigadora que esclarezca estas asignaciones. Además, Harboe sugirió la posibilidad de la Contraloría revise las irregularidades que podrían existir en el IND.

Manuel Monsalve, diputado PS, sostuvo que es imposible que una decisión como la que se ha tomado, de suspender los recursos para una obra como el estadio pase inadvertida, y que traerá consigo repercusiones políticas, porque aunque sean temas asociados al deporte, las decisiones de bajar los recursos se hacen también desde una dimensión política, y al igual que los otros legisladores indicó que hay que visibilizar la situación, que es imprescindible hacerlo y no por apoyar a una autoridad en particular, sino porque es un anhelo y un desarrollo para la comunidad local de la provincia de Biobío y no sólo de la comuna de Los Ángeles.

Recordemos que en este ámbito la diputada DC Joanna Pérez había señalado su apoyo para la restitución de las platas para la obra, y como estuvo presente en esta instancia virtual, dijo que sigue con la convicción intacta de que la comuna angelina se merece esta obra, que se deben respetar los convenios y que apoyará en lo que sea necesario para que se pueda salir airoso de este anhelo que es de todos y todas.

EL ARGUMENTO ECONÓMICO

El aporte económico y la mirada de desarrollo es uno de los principales argumentos que sustentan para rescatar los dineros de la construcción deportiva desde distintos sectores, ya que se dice que la reactivación de la Provincia de Biobío en materia de empleo post pandemia, depende en gran medida de esta obra. Por parte de los gremios presentes en esta video conferencia, se contó con la intervención del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Los Ángeles, Gerardo Godoy, quien indicó que “en materia económica es posible estimar que el proyecto –de ser concretado- generaría un empleo directo mensual promedio del orden de 1.500 trabajadores, con un peak de 2.300, y un empleo indirecto del orden de 3.800 puestos de trabajo, lo que ratifica lo que ha argumentado desde la arista económica, que esta mega construcción ofrecería muchas posibilidades de reactivación del sector”.

Cabe destacar, que desde el punto de vista de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles A.G, su presidente Miguel Pezoa, también se refirió hace unos días atrás al impacto económico de la construcción del nuevo estadio y esgrimió que es lamentable que una obra de tal magnitud se esté poniendo en cuestionamiento, ya que traería desarrollo y bienestar en muchos aspectos a la ciudadanía de la provincia y, además, sería un incentivo a la economía local que se ha visto tan golpeada tras la pandemia de Covid-19.

DESTACADOS

“Nosotros hemos ido cumpliendo procesos administrativos, estamos en un proceso de licitación y de revisión. En definitiva este proyecto se firmó en este Gobierno, y acá el tema no es que no nos hayan dado los recursos; sino que nos están quitando los fondos. Tenemos depositados en la cuenta corriente de la municipalidad 1.500 millones pesos, como primera cuota del IND, y yo quiero clarificar que desde este organismo me han enviado solo cartas diciéndome que no hay más financiamiento, pero hay un convenio firmado ante notario y eso se debe respetar”.

Estaban Krause, alcalde de Los Ángeles.

“De 24 comunas donde se ha anunciado inversión e infraestructura, 20 corresponden a la derecha y esta información está disponible”.

Felipe Harboe, senador.

“En materia económica es posible estimar que el proyecto –de ser concretado- generaría un empleo directo mensual promedio del orden de 1.500 trabajadores, con un peak de 2.300, y un empleo indirecto del orden de 3.800 puestos de trabajo, lo que ratifica lo que ha argumentado desde la arista económica, que esta mega construcción ofrecería muchas posibilidades de reactivación del sector”.

Gerardo Godoy, presidente de la CChC Los Ángeles.