Krause por plan Paso a Paso: "No tiene fecha, no tiene plazos, no tiene plata, no tiene acciones municipales"

Quien también participó de la cita previa entre el ministro Enrique Paris y algunos alcaldes, fue el jefe comunal de Los Ángeles, Esteban Krause. Si bien se sumó a la reunión

online, nunca imaginó que el “Plan Paso a Paso” se daría a conocer un par de días después de forma pública.

Fue en la habitual sesión del Concejo Municipal de los lunes que Krause se refirió al tema, y explicó que “se nos preguntó cuáles eran las observaciones que teníamos, el día viernes en la tarde nos reunimos más de 200 alcaldes, y resulta que el domingo a mediodía se anuncia, y las observaciones que nosotros hicimos al plan, dónde quedaron?”.

“Este plan que hoy día anuncia el gobierno no es más que un documento teórico, un documento que lo sacaron de la experiencia internacional, y que me parece bien, pero no tiene fechas, no tiene presupuesto, no tiene nada que permita a nosotros saber qué es lo que va a pasar, entonces, yo no sé para que lo anunciaron”, enfatizó evidentemente molesto.

“No tiene fecha, no tiene plazos, no tiene plata, no tiene acciones municipales”, advirtió Krause, y de paso dijo que existen dudas sobre qué pasará con las aglomeraciones en el transporte público, y con un eventual regreso a clases, por mencionar alguna de las interrogantes.

Desde la Seremi de Salud de Biobío aseguraron que aún no existen fechas para el paso de la Fase tres a la cuatro, por lo que cada situación será comunicada a su tiempo, y dependiendo del análisis de cada territorio y sus particularidades.