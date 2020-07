Alcaldes de Biobío esperan que se contemplen sus observaciones a plan "Paso a Paso" y se asignen recursos

Algunos alcaldes tuvieron la posibilidad de conocer de forma anticipada los detalles del plan, que hasta el minuto no contempla fechas de implementación, y que busca, en una primera instancia, mantener informada a la comunidad de lo que vendría dentro de las próximas semanas.

Uno de ellos fue el edil de Cabrero Mario Gierke, miembro del directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades, quien advirtió que si este plan viene sin mayores atribuciones para las autoridades, y carece de recursos, “el día de mañana puede tener un revés”, haciendo alusión a rebrotes de coronavirus, asociados al regreso paulatino a la normalidad.

“El paso a paso va a empezar a desconfinar a ciertos grupos, y ese desconfinamiento, lo más probable es que también genere el día de mañana aglomeraciones, y si no tenemos el personal adecuado, si no tenemos la presencia policial para poder controlar esas aglomeraciones, por supuesto que vamos a tener problemas, y los problemas van a ser, lamentablemente, más casos positivos de Covid-19”, señaló.

“Los experimentos no son buenos, yo lo dije también, si vamos a experimentar con este paso a paso yo no estoy de acuerdo y no voy a ser presente en el apoyo, pero si vamos a trabajar todos en conjunto, y todo aquello que los alcaldes mencionamos es escuchado y finalmente se traduce en algo concreto, nos sumamos y trabajamos todos en conjunto”.

Por su parte Daniel Salamanca, presidente de la Asociación de Municipios Cordilleranos de Biobío, resaltó la importancia de“integrar a los alcaldes en este programa, ya que nos queda la duda con respecto a la participación activa y real de las municipalidades en el proceso, porque nosotros habíamos pedido esta participación, y una reunión del ministro de Salud solo con los alcaldes de la región”.

También hizo ver que “lo más importante es que se determinen recursos, ya que nosotros tenemos que seguir trabajando con cada una de las familias, nosotros hemos capacitado a funcionarios para que supervisen las cuarentenas, y evitar así que sigan circulando y propagando el virus”. De hecho, los ediles a nivel nacional llenaron un formulario con montos estimativos de gastos en esta materia, cuya respuesta desde el nivel central esperan dentro de las próximas semanas.

Finalmente añadió que “en la toma de decisiones se ha considerado más a Santiago que a las regiones, y las comunas más pequeñas vemos muy lejanas las medidas que se anuncian, ya que las peticiones que se hicieron a nivel regional no fueron escuchadas por la autoridad sanitaria, las solicitudes de cuarentena, son procesos que sólo se están abordando en Santiago. Ahora la idea es sumar en esta oportunidad, pero tampoco sumar por sumar, sino con el sentido de buscar lo mejor para cada una de las comunas, y especialmente para los grupos más vulnerables de las comunas”.