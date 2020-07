Parlamentarios de Biobío piden que se cumplan los acuerdos por el estadio de Los Ángeles

Marisel Venegas Díaz

A fines de diciembre del año 2018 se hacía pública la confirmación de la construcción del nuevo estadio para la comuna de Los Ángeles, instancia que celebraron desde diversos sectores y, por supuesto, los deportistas locales. Casi dos años después, y luego de la firma de documentos y convenios que tuvieron toma de razón de la Contraloría General de la República, se conoció la triste noticia: no habrá estadio nuevo, por una decisión del Ejecutivo.

Diversas reacciones ha generado este anuncio de la no construcción del nuevo estadio para Los Ángeles, tanto en los parlamentarios de la oposición como en los del gremialismo. Es así que Joanna Pérez, de la Democracia Cristiana (DC), e Iván Norambuena, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), se manifestaron a favor de que el Gobierno de Sebastián Piñera reconsidere la decisión de bajar estos recursos, ya que argumentaron que esta obra tiene años de trabajo por parte de las autoridades locales y, sobre todo, de la ciudadanía organizada y los deportistas locales, quienes veían en este proyecto un polo de desarrollo que posicionaría a la ciudad como una de las más importantes del sur del país.

Recordemos que la información de la suspensión en la obra fue explicada por el alcalde Esteban Krause, quien afirmó con pesar que “quiero poner la historia sobre la mesa, los años de trámites y reuniones que se sostuvieron para levantar este proyecto, ya que nació de una demanda pública, de un anhelo ciudadano de los vecinos de la comuna, que al ver que otras ciudades como Concepción y Chillán, por citar un ejemplo, contaban con este tipo de recintos de primera calidad, con grandes inversiones, entonces por qué Los Ángeles no podía acceder a una obra de calidad. Y lo quiero decir tal cual se lo he dicho al intendente regional: desde que asumió este Gobierno, el estadio no se ha querido construir”.

“Ante la información de que el Ministerio del Deporte se niega a entregar los recursos para el nuevo estadio de Los Ángeles, lo que es una situación -sin duda- muy compleja para todos quienes han trabajado en este proyecto a lo largo del tiempo, superando diversas barreras, lamentamos esta decisión y compartiendo la idea de mantener vivo el compromiso adquirido, le solicitaré al intendente regional, en conjunto con las autoridades locales, que podamos hacer gestiones ante el Gobierno central para que se logre una ruta concreta a seguir, que permita que esta obra se ejecute en los plazos que la crisis sanitaria lo permita”, afirmó el diputado.

Norambuena considera que esta obra traerá desarrollo y oportunidades para la comuna de Los Ángeles y sus alrededores.

La parlamentaria del distrito 21 rechazó el anuncio y señaló: “yo me opongo rotundamente a la decisión del Gobierno de Sebastián Piñera de retirar el compromiso de recursos para el estadio de Los Ángeles. Este es un proyecto que ha solicitado toda la comunidad; aquí necesitamos tener grandes obras especialmente luego de esta pandemia, para reactivar económicamente a las regiones, a las provincias y las comunas, justamente con una buena inversión que entregue una gran cantidad de empleos y que tenga una proyección a mediano y largo plazo”.

Pérez hizo hincapié en que parte de estos recursos estaban en la ley de presupuesto del Gore e IND 2020, por lo que “tendrán que dar cuenta de esta rebaja y lo que proyectamos para el 2021 en la misma ley, por lo que hay que dar muchas discusiones aún”.

