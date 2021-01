Trabajadores agrícolas de Biobío recibieron implementos contra rayos UV

Ante las altas temperaturas que han afectado los últimos días a la provincia de Biobío, trabajadores de la empresa Frutos Río Renaico, en la comuna de Negrete, recibieron implementos de protección contra rayos UV. Gorros legionarios y bloqueadores solares fueron repartidos.

Se trata de la campaña “Verano Check: las condiciones cambiaron, los riesgos no”, del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), que informó sobre los riesgos asociados a la exposición al sol, medidas preventivas, con énfasis en el cuidado para evitar el contagio de Covid-19.

La actividad, que fue organizada por la Seremi de Agricultura, junto a la cartera de Trabajo y Gobernación de Biobío, también contó con la participación del gobernador Ignacio Fica, quien destacó la importancia de resguardar la salud de los trabajadores, sobre todo en tiempos de pandemia, por lo que además encabezó la entrega de mascarillas. “Como Gobierno sabemos la importancia de fortalecer y cuidar el trabajo de temporada agrícola, considerando la situación por el Covid-19, y a la vez, también es relevante destacar la producción agrícola de la provincia, que alcanza cerca del 90% de la agricultura regional y que genera 40 mil puestos de trabajo en la provincia cada temporada”, apuntó Fica.

La seremi del Trabajo, Sintia Leyton, manifestó que “el objetivo de nuestra visita es recordar y reforzar las medidas de protección del Covid-19 en los trabajadores, como es el uso de mascarilla, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos y por supuesto que no deben olvidar la importancia de protegerse de los rayos ultravioleta”.

Mientras que Karina Vera, directora regional del IST, señaló que “la campaña Verano Check incluye recomendaciones como la aplicación de bloqueador solar con un factor de protección (SPF) 30 o mayor cada 2 horas o cada vez que se moje la piel, entre otros”.

GUÍA SECTOR AGRÍCOLA

También se informó sobre la Guía de Autocuidado para el Sector Agrícola, que contiene recomendaciones sanitarias para evitar el contagio de Covid-19 en los trabajos de temporada, que contiene consejos específicos para este tipo de trabajos en cuatro momentos del día: en el trayecto antes de llegar al trabajo; durante la jornada laboral; en el almuerzo y los descansos, y al salir del trabajo y al regresar al hogar.

Mientras que el seremi de Agricultura, Francisco Lagos, enfatizó que “debemos cuidar nuestra producción local, por eso realizamos visita a terreno para destacar estas medidas y así los trabajadores agrícolas desempeñen sus labores de una forma más segura durante el verano. Llamamos a tener todos los elementos de protección personal y generar facilidades para que los descansos y la hora de colación puedan ser en lugares abiertos”.

Una de las trabajadoras de temporada, Ángela Betanzo, quien tiene que trasladarse desde Renaico, comentó que “aparte que esta peguita da harta ganancia, es para mí una terapia, me hace súper bien, me distrae, me saca de mis problemas. Es increíble que con esta pandemia podamos seguir trabajando, pero vamos siguiendo todas las medidas de protección”. Los implementos que nos entregaron las autoridades son muy bonitos, es un regalo”, concluyó.

Fue así como Pedro Escobar, trabajador agradeció la entrega y señaló que “es importante para nosotros, sobre todo para los que trabajamos al aire libre. Nos ayuda bastante para nuestro trabajo, ya que tenemos que estar expuestos al sol”.

Finalmente, dentro de las recomendaciones de la Guía para los trabajadores agrícolas, que se puede descargar en www.covid19.minagri.gob.cl y en minsal.cl, se encuentran consejos para el transporte, aseo personal y uso de herramientas de trabajo personales.

Además de este díptico, el Ministerio de Agricultura dispone en la misma página web desde el inicio de la crisis sanitaria, una serie de protocolos y recomendaciones para el trabajo agrícola: para el autocuidado de la agricultura familiar campesina; el correcto lavado de manos y de frutas y verduras; además de protocolos para los trabajadores de ferias libres y plantas de procesos de embalaje.

Cabe destacar que los arándanos lideran la producción frutícola regional, con una superficie de 1.941 hectáreas, en la cual casi el 90% se concentra en la Provincia de Biobío.

Además, es importante porque lidera las exportaciones agrícolas regionales, con ventas por sobre los US $85 millones anuales, las que han ido en aumento año a año.