Piñera destacó aprobación de la Ley de Presupuestos 2021

El Jefe de Estado explicó los alcances que tendrá la Ley de Presupuestos 2021, aprobada ayer por el Congreso, y destacó los esfuerzos del Ejecutivo y el Legislativo para sacar adelante el proyecto.



La Ley de Presupuestos 2021 contempla una inversión de más de US$ 73 mil millones; un monto 9,5% superior al anterior Presupuesto.



Las prioridades estarán puestas en la recuperación de la economía, que se ha visto fuertemente golpeada a nivel mundial por la pandemia del Covid-19; la creación de más de 2 millones de empleos y la inversión en obras de infraestructura pública.



“El Presupuesto del año 2021 contempla más de US$ 2.200 millones para incentivar y subsidiar la creación de más de 1 millón de empleos, de forma tal de darles oportunidades de trabajo y muy especialmente a las mujeres, a los jóvenes y a las personas con discapacidad”, dijo el Presidente, quien estuvo acompañado por los ministros de Desarrollo Social, Karla Rubilar, y de la Segpres, Cristián Monckeberg.



Respecto de los recursos destinados a la Salud, el Jefe de Estado anunció un aumento del 10% en el presupuesto, con un foco especial en combatir la pandemia del Covid-19, la adquisición de vacunas para toda la población y un aumento del per cápita en la Salud Primaria, desde los $7.200 hasta los $8.000.



Por otra parte, la Ley de Presupuestos 2021 contempla aumentar los recursos en el desarrollo de la ciencia y la cultura, así como también activar el Ingreso Familiar de Emergencia de Cuarentena y financiar la Convención Constitucional.



“Estamos trabajando intensamente en poner de pie y en marcha nuestra economía. Ya llevamos 4 meses de recuperación económica y ya llevamos 3 meses de recuperación del empleo, son buenas noticias, pero no podemos bajar los brazos ni confiarnos porque tenemos mucho camino por recorrer”, concluyó el Mandatario.