Ministro Paris advierte sobre alza de contagios: "Si viene una segunda ola será mucho más grande"

Si la gente acá en el verano no se cuida, no usa mascarilla, no mantiene el distanciamiento físico, cuando llegue el invierno y hace frío en Chile, obviamente podría venir la segunda ola”.

Esa fue la advertencia que el ministro de Salud, Enrique Paris realizó a T13 durante el reportaje “Segunda ola de COVID-19 ¿Estamos preparados? en el que se comparó la actual situación de contagios en el país con Europa cuyos casos volvieron a aumentar con el relajo de las medidas sanitarias luego de la época estival.

Si bien el número de contagios en el país está en el promedio de los mil a 1.500 casos diarios, este jueves las autoridades de salud reconocieron un leve repunte de la propagación del virus. Incluso en la región Metropolitana pasó de un 7% a un 10%, punto crítico si se considera la llegada de las fiestas de fin de año en nuestro país.

POSIBLE COLAPSO

El ministro reconoció que la atención está puesta en las próximas celebraciones, especialmente de Navidad, en la que se implementará un plan similar al de “Fondéate en casa”, donde se limitó la cantidad de personas en cada hogar durante la festividad.

Consultado por la confirmación de la realización del evento de fuegos artificiales en Valparaíso, el secretario de Estado adelantó que “estamos hace varios días tratando de hacer una reunión justamente para discutir el tema del espectáculo pirotécnico. Así que no está totalmente decidido”.

“Si viene una segunda ola será mucho más grande”, advierte Paris. Por ejemplo, señaló que solo para Santiago se pronostica que podría llegar a tener entre cinco y siete mil casos de COVID-19 diarios y que podría generar un colapso del sistema hospitalario.