Reginato defiende festival de Viña, pide organización a canales de televisión

ENTREGA de KITS SANITARIOS a comerciantes de Viña para protegernos. Contiene limpia pies especial, 1lt. de amonio desinfectante para diluir, 1 lt. de alcohol gel y 100 unidades de guantes látex. Virginia Reginato #VIÑA #CHILE #COVID19 #FelizMiércoles