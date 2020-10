General Rozas descarta renunciar: “Tengo un mandato presidencial que cumplir”

El general director de Carabineros Mario Rozas asistió, este lunes, a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputadas para responder las preguntas de los parlamentarios sobre el caso del joven que cayó, el pasado viernes, al río Mapocho, luego de la intervención de un carabinero en el puente Pío Nono, quien fue formalizado por homicidio frustrado.

En esta instancia parlamentaria, según informa Bío Bío Chile, el timonel de Carabineros descartó de plano renunciar a la institución, luego de que la diputada de RD, Maite Orsini, le planteara esta alternativa.

“Constantemente se ha pedido mi renuncia, pero tengo un mandato presidencial que cumplir y que es llevar, encabezar y liderar esta reforma que estamos llevando”, sostuvo Rozas.

“Yo cuando asumo el mandato en esta institución, el mandato presidencial que se me ordena es de trabajar fuertemente en la modernización de la institución. Su Excelencia, el Presidente de la República, me advierte que no va a ser un trabajo fácil y que lo más probable es que iba a haber una transición para lograr esto. No se equivocó, porque realmente ha sido muy complejo, muy desgastante, sobre todo desde hace un tiempo a la fecha donde hemos tenido graves alteraciones al orden público”, declaró el general director.