La más alta desde junio: Aprobación de Piñera llegó a 24%, según Cadem

La última encuesta de Plaza Pública Cadem reveló que la aprobación del gobierno del presidente Sebastián Piñera llegó a un 24%, la cifra más alta desde junio.

El sondeo demostró que hubo un aumento de dos puntos en la percepción positiva del mandatario, ya que en la semana pasada fue de un 22%.

Además, en esta ocasión el jefe de Estado tuvo una desaprobación del 66%, generando una disminución de dos puntos en comparación a la vez pasada en donde fue de un 68%. Un 6% afirmó que no aprueba ni desaprueba su gestión, mientras que 4% no supo qué responder o no respondió a la consulta.