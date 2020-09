Retiro del 10%: tribunales de familia han retenido casi 308 mil millones de pesos por pensiónes de alimentos

La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, informó que, entre el 25 de julio y el 31 de agosto, los tribunales de familia cautelaron casi 308 mil millones de pesos por deudas de alimentos, en el marco del proceso del retiro del 10% de los fondos de pensiones.

En ese periodo, se recibieron un total de 516.777 escritos de retención de fondos, equivalente al 1.828% de un año normal, decretando un total de 326.000 medidas cautelares, con un universo de 236.800 posibles deudores.

“Lo obrado por el Poder Judicial constituye una hazaña, pues, la mayor parte de las solicitudes se recibió en los primeros días de entrada en vigencia de la ley”, explicó Chevesich.

De las 326.000 causas que tienen medida cautelar vigente, 217.000 (67%) tienen montos retenidos; en 87.000 (27%) no se han presentado solicitudes de retiro; en 13 mil causas (4%) no se alcanzó a retener y en 8.800 (3%), los deudores no tenían fondos en sus cuentas previsionales.