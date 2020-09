Expareja denunció a jugador de Colo Colo, Leonardo Valencia por violencia

La mañana de este jueves, Valeria Pérez, expareja del volante de Colo Colo, Leonardo Valencia, conversó con el matinal Bienvenidos de Canal 13 y reveló las acusaciones de violencia intrafamiliar de las cuales habría sido víctima mientras estaba con el mediocampista de los albos.

En una entrevista, Pérez aseveró que “es impresentable que aparezca jugando y que esté celebrando un gol. Se está burlando de mí y de mis hijos“, partió comentando.

La mujer aseguró haber denunciado en Carabineros los primeros maltratos de Valencia en su contra, pero indicó que estos no le prestaron la atención que se requería. “Ahora he notado un cambio, pero cuando iba a Carabineros, siempre me decían ‘mañana se arregla’ o ‘eso pasa en todas las parejas’. Y por eso les digo a todas que no se cansen porque debemos alzar la voz”, narró.