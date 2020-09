Comuneros mapuche de Angol bajaron huelga de hambre tras 123 días

Esta jornada los ocho comuneros mapuche que permanecían en huelga en la cárcel de Angol, decidieron deponer la medida de presión tras 123 días.

Así lo informó el vocero de los huelguistas, Rodrigo Curipán quien informó que “le hemos pedido a los peñi no continuar con este sacrificio. No existe derrota, no hubo negociación con el gobierno”.

El portavoz de los comuneros aseveró que “queda demostrado que es el Gobierno quien no tuvo la capacidad política de abordar una situación que los mapuche le hemos planteado y que tiene que ver con la aplicación efectiva del convenio 169 de la OIT”.

“Esperamos que cuando el gobierno tenga la voluntad de conversar, se va a encontrar con estos mapuche, los cuales les llama separatistas, violentistas o terroristas, que tenemos plena voluntad de dialogar, pero también, si quieren resolver un asunto, tienen que hacerlo con nosotros y no levantando las falsas mesas de diálogo que han ido levantando”, precisó.