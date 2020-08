Piñera por paro de camioneros: “No vamos a permitir la toma de carreteras”

El Presidente Sebastián Piñera se refirió este viernes al paro de camioneros que comenzó ayer y que por momentos ha interrumpido el tránsito en algunas rutas del país, señalando que “no vamos a permitir la toma de carreteras”.

Después de una visita a las obras del Hospital de Alto Hospicio, en el norte del país, el Mandatario indicó que “el gobierno tiene la obligación de hacer respetar esa ley, el Estado de Derecho, vamos a estar siempre abiertos al diálogo con todos los sectores de la sociedad y con los camioneros, pero no vamos a permitir nunca que se violente la ley ni el Estado de Derecho, no vamos a permitir la toma de carreteras o la interrupción del suministro de alimentos, medicamentos, ambulancias u otros bienes. Quiero plantear con claridad que la solución a estos problemas no son las tomas, no son la violencia, es el diálogo“.