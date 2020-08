Plebiscito: Paris cree que los "Covid positivos no deberían ir a votar"

De cara al plebiscito de octubre surge la duda de como votarán aquellas personas afectadas por el covid 19 o en cuarentena. Frente a ello surgió un proyecto de ley que permitiría sufragar a través de correo certificado, replicando un modelo que ya se ocupa en otras partes del mundo.

El titular del Minsal argumentó –como opinión personal, según aclaró– que “si la gente con COVID va a votar, puede producir temor en los que no lo tienen”. “Las condiciones de seguridad se van a dar. Mi duda es respecto a los COVID positivo. Creo que para esa fecha, si Dios quiere, vamos a tener menos pacientes activos. Si se mantiene bajo, y van a votar millones de personas, yo creo que los COVID positivos no deberían ir a votar. Y esta es una opinión mía, no del Ministerio. Creo que van a producir susto en las demás personas, y eso podría bajar la participación”, expresó.