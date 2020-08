JVR por academia Rodolfo Stange: “Hay una estatua de Allende frente a La Moneda y eso no llama la atención”

De manera pública se anunció que el Director General de Carabineros, Mario Rozas, ha rebautizado la Academia de Ciencias Policiales en nombre de Rodolfo Stange, ex miembro del Consejo Militar y última autoridad de la institución durante la dictadura.

A raíz de la indignación de los sectores de oposición, Jacqueline Van Rysselberghe, Presidenta de la UDI, bajó el perfil de la decisión tomada por Rozas. “Una estatua de Salvador Allende se encuentra frente a La Moneda, que no llama (la atención) a nada. Rodolfo Stange es una figura dentro de los carabineros, te guste o no. Pero hacer de esto un asunto político no es apropiado”, dijo, según consignó Cooperativa.

Mientras tanto, Alejandro Guillier, senador y ex candidato presidencial, instó al Presidente Sebastián Piñera, a través de su cuenta de Twitter, a que exija la renuncia del presidente del directorio de Carabineros: “Es inaceptable en una democracia honrar a Stange, miembro del directorio de una dictadura que ha violado sistemáticamente los derechos humanos en Chile”.