Bono clase media: SII advierte penas de cárcel a quienes no devuelvan los montos

Quienes hayan digitado mal los ingresos deberán devolver los montos. Recordar que el proceso durará todo el mes de agosto. Cabe destacar que a partir de este sábado 8 de agosto se incorporará la posibilidad de solicitar los créditos blandos.

SANCIONES

Si bien el SII informará prontamente de la forma en que las personas deberán devolver el monto aprobado si es que este no les corresponde porque ingresaron mal sus rentas, la ley es clara y establece castigos para quienes persistan en dar datos erróneos.

Al respecto la Ley 21.252, que detalla la entrega de este aporte, especificó que “las personas que obtuvieren el beneficio establecido en esta ley mediante simulación o engaño y quienes, de igual forma, obtuvieren un beneficio mayor al que les corresponda o realicen maniobras para no devolverlo, serán sancionadas con reclusión menor en su grado mínimo a medio”.

DESARROLLO

Según explicó a 24 Horas Carolina Saravia, subdirectora de Fiscalización del SII, si una persona que sí tuvo una baja del 30% en su sueldo de julio, respecto al promedio declarado en todo el 2019, y se equivocó al colocar un $0, no tendrá problemas porque el bono lo iba a recibir igual”.

No obstante, sostuvo que, contrariamente, si alguien rellenó el espacio con un $0, pero sus ingresos no bajaron en al menos un 30%, “el bono no le corresponde, por lo que estamos construyendo un mecanismo para que estas personas puedan devolverlo”.