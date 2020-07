Caso Antonia Barra: hoy se inicia formalización de Martín Pradenas por el delito de violación

Por los delitos de abuso sexual impropio y violación a mayor de 14 años en cinco hechos distintos, será formalizado por el Ministerio Público durante esta jornada Martín Pradenas (28), en el marco del caso de Antonia Barra, joven de 20 años que se suicidó tras presuntamente haber sido violada por el imputado.

El caso, que ha causado gran repercusión en a nivel público, será presentado por hoy la Fiscalía, la que cuenta con una serie de pruebas entre las que se incluyen algunos registros de cámaras de seguridad, los que han sido difundidos por algunos medios y en redes sociales.

Según consignó El Mostrador, el fiscal de Temuco, Miguel Rojas, explicó que a pesar de que el caso que afectó a Antonia Barra se originó y se denunció luego de su fallecimiento, “permitió vislumbrar una serie de atentados y agresiones sexuales que fueron propiciados por el mismo imputado a otras víctimas”.

Recordar que el imputado enfrenta otras cinco denuncias, las que darían cuenta de agresiones sexuales cometidas entre 2010 y 2019.

Además, recientemente se divulgó un video donde Pradenas afirmó ser “completamente inocente” y denuncia que en el caso “se mintió y manipuló información”. Con respecto a las pruebas gráficas que se presentarán durante este martes, el acusado indicó que “si bien es un video del cual no me siento orgulloso, fue sacado de contexto, solo pusieron la parte que me deja en mala posición”.