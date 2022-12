Bono Verde: ¿En qué consiste el financiamiento de proyectos con ventaja medioambiental?

Según el Ministerio de Hacienda, los bonos verdes son instrumentos de deuda empleados para financiar proyectos que aportan ventajas medioambientales.

Los beneficiarios pueden ser empresas, gobiernos o agencias que se comprometen a destinar el capital captado exclusivamente a la financiación de proyectos, activos o actividades de temática climática o medioambiental.

El perfil de crédito de un bono verde es el mismo que el de un bono convencional del mismo emisor, y tampoco existen diferencias significativas de precio entre ellos.

De acuerdo a las mejores prácticas internacionales, los bonos verdes de Chile se estructuraron de acuerdo al Marco para los Bonos Verdes de Chile, documento elaborado por el Ministerio de Hacienda en coordinación con otros ministerios sectoriales y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.

A continuación se presenta un listado con los premios y reconocimientos relacionados a este tipo de instrumentos:

-Green Finance, The Banker, 2019.

-Green Bond of the Year-Sovereign, Environmental Finance Bond Award 2019.

-Financing, Netexplo Smart Cities Accelerator UNESCO 2019.

-Sovereign Issuer of the Year, LatinFinance Awards 2019.

-Best Public Debt Office/Sovereign Debt Management Office in Latin America, GlobalMarkets Awards 2019.

-Green Bond of the Year for Latin America, GlobalCapital Sustainable and Responsible Capital Markets Awards 2019.